اندماج Activision و Microsoft يحصل على الموافقة النهائية

بدا استحواذ Microsoft على Activision Blizzard بقيمة 68.7 مليار دولار على وشك الانتهاء منذ وقت ليس ببعيد، لكنها خطت خطوة كبيرة نحو إزالة آخر عقبة رئيسية أمامها. أعلنت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة (CMA) أن اتفاقية مايكروسوفت المنقحة "تعالج بشكل كبير المخاوف السابقة وتفتح الباب أمام إتمام الصفقة". ولا تزال الاتفاقية قيد التشاور، لكن الموافقة النهائية تبدو الآن مرجحة للغاية.

وكتبت الهيئة التنظيمية: "ترى هيئة السوق المالية أن الصفقة المعاد هيكلتها تُجري تغييرات مهمة تعالج بشكل كبير المخاوف التي حددتها فيما يتعلق بالصفقة الأصلية في وقت سابق من هذا العام". "على وجه الخصوص، فإن بيع حقوق البث السحابي من Activision إلى Ubisoft سيمنع هذا المحتوى المهم - بما في ذلك الألعاب مثل Call of Duty وOverwatch وWorld of Warcraft - من الخضوع لسيطرة Microsoft فيما يتعلق بالألعاب السحابية."

منعت الهيئة التنظيمية في المملكة المتحدة في البداية عملية الدمج بسبب مخاوف من أنها ستمنح مايكروسوفت حصة تتراوح بين 60 إلى 70 بالمائة من سوق الألعاب السحابية، مما يجعلها لاعبًا احتكاريًا. وهذا بدوره من شأنه أن يمنحها "حافزًا لحجب الألعاب عن المنافسين وإضعاف المنافسة بشكل كبير في هذا السوق المهم المتنامي".

رداً على ذلك، أعلنت Microsoft الشهر الماضي أنها ستبيع حقوق البث المباشر لـ Activision Blizzard إلى Ubisoft في محاولة للحصول على موافقة المملكة المتحدة. وقالت إنه إذا تمت عملية الدمج، فإنها ستنقل "حقوق البث السحابي لجميع ألعاب Activision Blizzard الحالية والجديدة لأجهزة الكمبيوتر ووحدات التحكم التي تم إصدارها على مدار الخمسة عشر عامًا القادمة إلى Ubisoft Entertainment... إلى الأبد." قالت Ubisoft في إصدار منفصل أن العناوين ستكون متاحة عبر مجموعة من الخدمات.

وكتبت CMA أن الصفقة المنقحة "تعالج بشكل كبير معظم المخاوف"، لكنها لا تزال ترغب في التأكد من أن الأحكام الواردة في بيع حقوق البث السحابي لـ Activision إلى Ubisoft لا يمكن "التحايل عليها أو إنهاؤها أو عدم تنفيذها". وأضافت أن مايكروسوفت عرضت سبل الانتصاف لضمان أن هذه الحقوق قابلة للتنفيذ، ويجب أن تحل هذه المخاوف أي مخاوف متبقية.

في رسالة مفتوحة للموظفين، قال الرئيس التنفيذي لشركة Activision Blizzard، بوبي كوتيك، إن أخبار اليوم تمثل "علامة فارقة مهمة للاندماج وشهادة على عملنا الموجه نحو الحلول مع المنظمين. ما زلت متفائلًا بينما نواصل الرحلة نحو الاكتمال وأنا ممتن جدًا لـ كل واحد منكم على تفانيكم وتركيزكم طوال هذه العملية." كتب نائب رئيس Microsoft والرئيس براد سميث بالمثل على X:



تمكنت Microsoft من تغيير الصفقة بعد تلقيها الكثير من الضربات من المنظمين. وفي أواخر العام الماضي، رفعت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) دعوى قضائية لمنع الاندماج، لكن المحكمة الفيدرالية رفضت ذلك لاحقًا. رفضت هيئة أسواق المال في المملكة المتحدة الصفقة بعد بضعة أشهر، لكن مايكروسوفت استأنفت القرار ومنحت لاحقًا مزيدًا من الوقت لتقديم صفقة معدلة. لقد قدمت تنازلاً كبيرًا من خلال بيع حقوق البث لشركة Ubisoft - ويبدو أن هذا ربما يكون قد قام بالمهمة. ومن المفترض أن نعرف ذلك قريباً، مع انتهاء مشاورات هيئة أسواق المال بشأن الحلول المقترحة من جانب مايكروسوفت في السادس من أكتوبر.