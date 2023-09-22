X يعطل الدوائر في 31 أكتوبر

لن يتمكن مستخدمو X قريبًا من جعل المنشورات قابلة للعرض فقط لمجموعة أصغر من الأصدقاء. أعلن موقع الويب المعروف سابقًا باسم Twitter أنه سيوقف العمل بالدوائر في 31 أكتوبر. لن يتمكن المستخدمون من إضافة أشخاص إلى دوائرهم بعد الآن أو إنشاء مشاركات جديدة تقتصر على مجموعة متماسكة. ومع ذلك، سيحتفظون بالقدرة على إزالة الأشخاص من المجموعة إذا لم يعودوا يريدون أن تتمكن حسابات معينة من رؤية منشوراتهم القديمة المحدودة.



في أبريل من هذا العام، اكتشف المستخدمون خطأً أدى إلى كشف تغريدات Circle للغرباء. تبين أن منشوراتهم قد تم الكشف عنها بسبب حادث أمني، والذي كان مجرد واحدة من المشكلات الفنية التي واجهها الموقع منذ تولي إيلون موسك منصبه.

أطلقت الشركة شركة Circles في أغسطس 2022 بعد ما يقرب من أربعة أشهر من الاختبار. وعلى غرار ميزة "الأصدقاء المقربين" في Instagram، فهي تمنح المستخدمين طريقة لمشاركة أفكارهم مع الأشخاص الذين يثقون بهم أو الأشخاص الذين لديهم نفس الاهتمامات دون الحاجة إلى جعلها مرئية لبقية العالم. إنه مخصص لأولئك الذين يشعرون بالقلق من التعرض للمضايقات على المنصة وأولئك الذين لا يريدون حسابات عامة بالكامل. قال X سابقًا أن المستخدمين الذين لديهم Circles نشروا المزيد بشكل عام خلال فترة الاختبار، ولكن يبدو أن الميزة لم تحصل على الاهتمام الكافي لتصبح جزءًا لا غنى عنه من موقع الويب.