التحقيق مع تشكيل عصابي بينهم سيدة بحوزتهم كيلو من الشابو 

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة القبض على المخدرات 4 عاطلين وسيدة بسوهاج بحوزتهم كيلو جرام من مخدر الشابو.

وأمرت النيابة العامة بمصادرة وتحريز المضبوطات وسرعة الانتهاء من تقرير المعمل الكيماوي، كما أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة الانتهاء من التحريات حول ملابسات الواقعة.



وكانت قد نجحت مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط 4 عاطلين وسيدة بسوهاج بحوزتهم كيلو جرام من مخدر الشابو، وكانت قد وردت المعلومات إلى مساعد الوزير لمكافحة المخدرات تفيد قيام 4 عاطلين وسيدة بالاتجار فى المخدرات بمراكز سوهاج ومن بينهم تشكيل عصابي متحرك العلانية.



أكدت تحريات العميد احمد حفنى المشنب رئيس مباحث مكافحة المخدرات بسوهاج منطقة وسط الصعيد صحة المعلومات، تم تشكيل فريق بحث بالتعاون مع مديرية أمن سوهاج حيث قامت القوات بمداهمة مناطق تواجد المتهمين وضبطهم وهم محمود ع ا ع مواليد 1984 وشهرته محمود حويكه عاطل ومقيم مساكن الدريسه قسم شرطة اول سوهاج وبحوزته 250 جرام شابو 650 جنيها وميزان وهافت محمول وسكين وتم القبض عليه بمنطقة بجوار مستشفي الجامعة قسم ثاني سوهاج.



كما تم القبض على -هيثم ش ج م مواليد1986 عاطل ومقيم حى المخبز الالي وله محل اقامه اخر بشارع الترعة المردومة، وأمل.أ ه- محمود مواليد 1993 عاطل ومقيمة غرب الكوبري ولها محل إقامة اخر شارع الترعه المردومه وبحوزتهما 250 جرام شابو 5000 خمسة آلاف جنيه وهاتف محمول وسكين.

كما تم ضبط تشكيل متحرك لعلانيه الاتجار والتوزيع بمراكز سوهاج، حيث تم ضبط المتهم «صديق م م ص» مواليد 1997 عاطل ومقيم البلابيش المستجده مركز دار السلام والمتهم مصطفى م م د ا مواليد 1992عاطل ومقيم البلابيش المستجده مركز دار السلام سوهاج وبحوزتهم 500 جرام شابو و1650 جنيه وهاتف بن محمول وسلاحين أبيض والسيارة رقم ه ن ص 4952 ملك الثاني ثمنايه موديل وذلك في كمين اعد لهم بمدخل اخميم الجديده مركز أخميم.