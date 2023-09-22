وفاة شاب غرقا بنهر النيل في الصعيد



عثرت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الجمعة، على جثة شاب بعد غرقه داخل نهر النيل بمدينة قنا.



تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد العثور على جثة شاب داخل نهر النيل، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلي مشرحة المستشفى فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

تم تحرير محضرا بالواقعة فيما أخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.





وفي واقعة آخرى لقى شاب مصرعه بعد إصابته بطلق ناري، في قرية الطويرات التابعة لدائرة مركز قنا، بسبب خلافات على قطعة أرض.

وكان قد تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بإصابة شاب بطلق ناري في قرية الطويرات، وتبين إصابة علاء.ع.

وتم نقل المصاب إلى المستشفى، ولفظ أنفاسه الأخيرة هناك، متأثرا بإصابته، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.