هجوم سيبراني يضرب مُزودي خدمة الإنترنت في القرم

تعرضت شركات تقديم خدمة الإنترنت في "شبه جزيرة القرم"، لهجوم سيبراني غير مسبوق، حسبما أفاد أوليج كريوتشكوف مستشار رئيس الجمهورية، عبر قناته على تيلجرام، مساء اليوم الجمعة.

وأشار المسؤول إلى أنه يتم تسجيل انقطاعات في خدمة الإنترنت، في مختلف أنحاء شبه الجزيرة.

هجوم سيبراني غير مسبوق

وأضاف: "تم تنفيذ هجوم سيبراني غير مسبوق على مزودي خدمة الإنترنت في جمهورية القرم. نحن نسجل الانقطاعات في الإنترنت في شبه الجزيرة. تعمل كل الهيئات ذات العلاقة، للقضاء على عواقب هذا الاعتداء. نعتذر عن الصعوبات المؤقتة".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسينوف، عن هجوم بصواريخ كروز على شبه الجزيرة، وذكر أن وسائط الدفاع الجوي تصدت للهجوم وأسقطت الصواريخ.

من جانبه قال كريوتشكوف، إنه بعد سقوط شظايا أحد الصواريخ في منطقة بخشيساراي، اندلع حريق في العشب، ويعمل رجال الإطفاء على إزالة العواقب.