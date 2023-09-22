وفاة شاب بطلق ناري بسبب خلافات على قطعة أرض

لقى شاب مصرعه بعد إصابته بطلق ناري، في قرية الطويرات التابعة لدائرة مركز قنا، بسبب خلافات على قطعة أرض.

وكان قد تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بإصابة شاب بطلق ناري في قرية الطويرات، وتبين إصابة علاء.ع.

تم نقل المصاب إلى المستشفى، ولفظ أنفاسه الأخيرة هناك، متأثرا بإصابته، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

وفي واقعة آخرى رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم بقتل مواطن مع سبق الإصرار والترصد على إثر خصومة ثأرية بين عائلتيهما، وأيدت حكم المؤبد الصادر ضده في الاتهامات المنسوبة إليه.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الودود زلمة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الله، وعطية أحمد عطية، وأمانة سر حازم خيري.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت بمعاقبة “منصور.م”بالسجن المؤيد لما نسب إليه من اتهامات وإلزامه المصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة المضبوطات.

ووجهت النيابة العامة للمتهم “منصور.م” أنه قتل المجني عليه “عباس.م" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وعقد العزم على ذلك على إثر خصومة ثأرية بين عائلتيهما وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض (سكين) وحبل وبعد أن تمكن من معرفة المكان الذي يتوارى به توجه إليه واستدرجه إلى مكان قصي وقام بمساعدة آخرين عزف عن الإفصاح عن شخصياتهم.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه قام بتقييده بالحبل وضربه بالسكين حوزته عدة ضربات طعنية وقطعية بالعنق قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.