الأسماك تحميك من سرطان القولون والبروستاتا.. طبيبة توضح

الأسماك من أهم المنتجات في النظام الغذائي للإنسان، وأوضحت أخصائية أمراض الجهاز الهضمي ديليارا ليبيديفا، سبب ضرورة تناول الأسماك بشكل دوري (الأسماك البحرية في المقام الأول، بما في ذلك الرنجة وسمك السلمون والسلمون الوردي والماكريل).

وأشارت الأخصائية إلى أن الأسماك تمد الجسم بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي يحتاجها للحماية من السرطان.

الأسماك تحمي من سرطان الثدي والقولون

والأسماك الموجودة في القائمة هي المصدر الرئيسي لأحماض أوميجا 3 الدهنية، وقالت الطبيبة ديليارا ليبيديفا: "إن أوميجا 3 بكميات كافية تحمي من سرطان القولون وسرطان الثدي والبروستاتا".

وأضافت الطبيبة أن عادة تناول السمك مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا يساعد في الوقاية من مرض السكري وأمراض القلب.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الأحماض الدهنية التي يوفرها للجسم تدعم وظائف المخ وتمنع التدهور المرتبط بالعمر وتطور الخرف، وأفادت أنه يمكن تحضير حساء السمك من رؤوس الأسماك وذيولها، والتي ستحتوي على نفس أحماض أوميجا 3 الدهنية، بالإضافة إلى فيتامين أ والحديد والزنك والكالسيوم.