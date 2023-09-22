تشكيل الأهلي أمام النصر في الكلاسيكو السعودي.. محرز يقود الهجوم
أعلن المدير الفني ماتياس يايسله تشكيلة الأهلي الأساسية لمواجهة النصر في المباراة التي ستجمع بينهما في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب الأول بارك لحساب الجولة 7 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن).
وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة النصر كالأتي :
حارس المرمى: أدوارد ميندي
الدفاع: علي مجرشي - روجو إيبانيز - ميريح ديميرال - بسام الحريجي
الوسط: فرانك كيسيه - محمد المجحد - غابري فيغا
الهجوم: رياض محرز - سانت ماكسيميان - روبيرتو فيرمينو
يدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 15 نقطة، حيث حقق الفوز في 5 مواجهات وخسر مباراة وحيدة بالدوري حتى الآن.
بينما يخوض فريق النصر المباراة محتلا المركز السادس برصيد 12 نقطة، حصدها من 6 جولات، حيث فاز في 4 مباريات وخسر لقاءين، ولم يتعادل في أي مواجهة بالدوري حتى الآن.