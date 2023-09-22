يمد الجسم بالطاقة ومفيد للعظام.. فوائد تناول الكاجو يوميًا

الكاجو عبارة عن بذرة على شكل كلية مصدرها شجرة الكاجو - وهي شجرة استوائية أصلية في البرازيل ولكنها تزرع الآن في مختلف المناخات الدافئة في جميع أنحاء العالم.

والكاجو غني بالألياف والبروتين والدهون الصحية، كما أنها تحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية المفيدة لحماية الصحة، وعلى غرار المكسرات، قد يعزز الكاجو فقدان الوزن والتحكم في نسبة السكر في الدم وصحة القلب، ومع ذلك، هناك أبحاث على الكاجو أقل من المكسرات الأخرى.

تعزيز صحة العظام

يعرف الكاجو محتواه الجيد من المغنيسيوم، وبالتالي فهو من المكسرات الضرورية جدا للأشخاص الذي يعانون من نقص هذا العنصر.

ويعتبر الكاجو أحد أهم المكسرات التي تعمل على تعزيز صحة العظام، كما أنه يدعم صحة الأسنان، نظرا لمحتواه الجيد من الكالسيوم، وبالتالي فهو من الخيارات الجيدة للكثير من الأشخاص، وخصوصا الذين يستهلكون منتجات الألبان بشكل غير منتظم أو بكميات قليلة.

تزويد الجسم بالطاقة

من فوائد الكاجو أنه يمد الجسم بالطاقة، وبالتالي فإنه يعمل على مقاومة الشعور بالتعب، بفضل محتواه الجيد من المغنيسيوم والفيتامينات والبروتينات النباتية والتربتوفان، الذي يعد حمضا أمينيا يضمن الأداء الرياضي الجيد.

محاربة الإجهاد التأكسدي

من أبرز فوائد الكاجو أيضا محاربة الإجهاد التأكسدي الذي يعمل على تسريع شيخوخة الخلايا، بما يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض التنكسية العصبية، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وبعض أنواع السرطان.

ويعمل الكاجو على تعزيز تجديد الخلايا وتقويتها وحمايتها، بفضل محتواه العالي من الزنك، كما أنه يحتوي على كميات كبيرة من النحاس والذي يضمن أداءً سليما للجهاز العصبي.

الوقاية من بعض الأمراض

من بين فوائد الكاجو أيضا أنه يساعد على الوقاية من بعض الأمراض، إذ إن الكاجو مفيد جدا لصحة القلب والأوعية الدموية، ويحارب الكوليسترول السيئ.

ويعد الكاجو مصدرا مهما للأحماض الدهنية غير المشبّعة، والدهون الجيدة، لذا يمكن الاعتماد عليه للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكر من النوع الثاني.