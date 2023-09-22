لمرضى السكري.. فوائد لا تعرفها عن الخس

مرض السكري هو مرض يحدث عندما يكون مستوى الجلوكوز في الدم، والذي يسمى أيضا سكر الدم، والجلوكوز هو المصدر الرئيسي للطاقة في جسمك، ويمكن لجسمك أن يصنع الجلوكوز، ولكن الجلوكوز يأتي أيضا من الطعام الذي تتناوله.

والأنسولين هو هرمون يصنعه البنكرياس ويساعد الجلوكوز على الدخول إلى خلاياك لاستخدامها في الطاقة، وإذا كنت مصابا بمرض السكري، فإن جسمك لا يصنع ما يكفي من الأنسولين أو لا يستخدم الأنسولين بشكل صحيح، ثم يبقى الجلوكوز في دمك ولا يصل إلى خلاياك.

فوائد الخس لمرضى السكري

تؤكد بعض الدراسات الطبية أن الخس يعد من أفضل خيارات الأطعمة التي يمكن لمرضى السكري الاعتماد عليها؛ إذ يمنح مريض السكر العديد من الفوائد الصحية؛ لكونه غني بالعديد من العناصر الغذائية ومنها: فيتامين A وأيضًا فيتامين K، فضلًا عن كونه يمنح الإنسان الشعور بالشبع والإحساس بالامتلاء سريعًا، وذلك حسبما ورد بموقع "ديلي ميديكال إنفو".

وتشير هذه الدراسات الطبية إلى الخس يقدم فوائد صحية متعددة لمرضى السكري، ومن أبرزها:

يفيد الخس في تنظيم نسبة السكر في الدم.

الخس لا يسبب ارتفاع مستوى السكر بالدم.

ويقي من الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

فضلًا عن احتواء الخس على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والتي تحمي الجسم من الإصابة بالأمراض وتدعم قدرته على مكافحة العدوى عن طريق تقوية جهاز المناعة.

بالإضافة إلى احتواء الخس مضادة الالتهابات؛ إذ يساعد على الوقاية من عدة أنواع مختلفة من السرطانات، كسرطان الدم وكذلك سرطان الثدي.