غدًا.. الحكم على مرتضى منصور في سب وقذف محمود الخطيب

تصدر المحكمة الاقتصادية، غدا السبت، حكمها في دعوى السب والقذف المقامة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى، ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المعزول.

كانت محكمة النقض قضت، في وقت سابق، برفض الطعون المقامة من مرتضى منصور على حكم حبسه بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي.

وأيّدت المحكمة حبس مرتضى منصور شهرًا بتهمة سب وقذف الخطيب في حكم نهائي وبات غير قابل للطعن.

وتسلمت محكمة النقض مذكرة مرفوعة من نيابة النقض، تضمنت رأيها القانوني في الطعن المقام من رئيس نادي الزمالك السابق على حكم حبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وأوصت النيابة، في تقريرها الاستشاري، برفض الطعن وتأييد حكم الحبس الصادر بحق مرتضى منصور، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب.

وفى سياق أخر أجلت المحكمة الاقتصادية، دعويي «السب والقذف» المقامتين من ممدوح عباس، رئيس مجلس إدارة الزمالك السابق، ضد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك المعزول، إلى جلسة 16 نوفمبر المقبل.



كان عباس اتهم منصور بسبه وقذفه على موقع التواصل الاجتماعى بألفاظ تعد سبا وقذفا لشخصه، مما جعله يقيم الدعويين ضد رئيس نادى الزمالك المعزول.



يذكر أن محكمة مستأنف الاقتصادية أجلت استئناف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك المعزول، على الحكم الصادر بحبسه 3 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 20 ألف جنيه، وذلك في دعوى السب والقذف المقامة ضده من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلى إلى جلسة 9 نوفمبر المقبل.



وفي 8 فبراير الماضي، قضت محكمة جنح النقض برفض الـ12 طعنًا المُقدمة من مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، على أحكام الغرامات الصادرة ضده في قضايا السب والقذف لصالح كل من الإعلامي عبدالناصر زيدان، الناقد رياضي، وهاني العتال، ومجدي خليل، وممدوح عباس، في قضايا السب والقذف بعدم جواز الطعون ومصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغًا مساويًا لها.



وسبق أيضا وأصدرت محكمة النقض حكمًا نهائيًا بحبس مرتضى منصور شهرًا بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ونقلت أجهزة الأمن «منصور» إلى سجن وادي النطرون لقضاء العقوبة المقررة عليه.