ترامب الابن يتهم هانتر بايدن باختراق حسابه على "إكس"

اتهم "دونالد ترامب جونيور"، نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي الحالي، بأنه اخترق حسابه على منصة "إكس"، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الجمعة.

ورجح دونالد ترامب جونيور أن حسابه تعرض للاختراق في اليوم السابق من قبل نجل الرئيس الأمريكي الحالي.

وجاء في منشور جديد على حساب نجل الرئيس السابق في منصة "إكس": "لقد عدت.. لا بد أن هانتر بايدن هو من اخترق حسابي".

كما أكد مكتب ترامب أن الحساب تعرض للاختراق.

حساب دونالد ترامب جونيور

وتعرض حساب دونالد ترامب جونيور، على منصة "إكس" إلى الاختراق وتم نشر وفاة والده وأيضا نيته الترشح للانتخابات الرئاسية بدلا منه.

وفي سلسلة من المنشورات على منصة "إكس" والمحذوفة، ادعى الحساب أن والده توفى، حيث جاء في المنشور: "يؤسفني أن أعلن وفاة والدي دونالد ترامب. وسأترشح للرئاسة في عام 2024".

كما بقيت المنشورات على الصفحة التي تضم 10 ملايين متابع لمدة تقل عن ساعة قبل أن يتم حذفها.