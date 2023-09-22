الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تدريبات خاصة لمستبعدي الزمالك من مواجهة بيراميدز

تدريبات الزمالك
تدريبات الزمالك

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدين من مواجهة بيراميدز الأخيرة في مسابقة الدوري، فقرة تدريبات خططية خاصة على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقبلة في الدوري المصري.

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وقام الجهاز الفني بالتركيز مع هذه المجموعة على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية الخاصة بخطة اللعب في إطار البرنامج التدريبي الموضوع لتجهيز جميع اللاعبين بالشكل الفني الأمثل.

وخاض بعدها اللاعبون تقسيمة فنية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور والأفكار الخططية التي تم التدريب عليها.

وحرص أعضاء الجهاز الفني على نقل التعليمات الفنية بشكل متواصل للاعبين وتصحيح الأخطاء.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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