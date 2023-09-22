الأمن التركي يُحبط هجومًا إرهابيًا ويعتقل 5 عناصر من داعش

أعلن الأمن التركي، إحباط هجوم بالمُتفجرات بالبلاد واعتقال 5 عناصر من "داعش" من أصل 10 أشخاص تم توقيفهم غرب البلاد، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الجمعة.

وقال وزير الداخلية التركي علي ييرلي كايا إن "الأمن التركي اعتقل رسميا 5 من أصل 10 أشخاص، تم توقيفهم خلال عملية أمنية اليوم في مدينة إزمير غربي البلاد، من عناصر تنظيم داعش كانوا يخططون لهجمات بالقنابل والمتفجرات في تركيا".

ونشر وزير الداخلية التركي على صفحته الرسمية على تويتر/إكس، لحملة الاعتقالات.

تركيا تستدعي القائم بأعمال سفارة الدنمارك لهذا السبب

استدعت "وزارة الخارجية التركية"، القائم بأعمال السفارة الدنماركية لدى أنقرة، أغي ساندال مولر، للمرة السادسة خلال أغسطس، على خلفية استمرار حوادث الإساءة للمصحف، حسبما أفادت وكالة "الأناضول" التركية، مساء الجمعة.

سفارات دول إسلامية

وتكررت مُؤخرًا في السويد والدنمارك حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسميا وشعبيا، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيي الدولتين في أكثر من بلد عربي.​​​​​​​

هذا واستدعت وزارة الخارجية التركية، يوم 21 أغسطس، كل من القائم بأعمال السفير الدنماركي، ومستشار السفير الهولندي، في أنقرة. كما قامت باستدعاء القائم بأعمال السفارة الدنماركية للمرة السادسة خلال أغسطس في أيام 18 و21 و22 و23 و24.