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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

محمد عواد يشارك في مران الزمالك استعدادًا للمقاولون

محمد عواد حارس الزمالك
محمد عواد حارس الزمالك

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، مشاركة محمد عواد حارس المرمى، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز . 

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جاء ذلك عقب تماثل الحارس  للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها وهي عبارة عن رشح في الركبة خضع على إثرها لبرنامج تأهيلي وعلاجي خلال الفترة الماضية. 

وشارك محمد عواد في الفقرة التأهيلية بجانب الفقرة الفنية مع باقي الحراس تحت قيادة محمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى، بالإضافة إلى مشاركته في التقسيمة الفنية.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز .

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