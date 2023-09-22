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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تفاصيل جلسة أوسوريو مع لاعبي الزمالك استعدادًا لقاء المقاولون

أوسوريو مدرب الزمالك
أوسوريو مدرب الزمالك

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مطولة مع اللاعبين على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

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الزمالك يؤدي تدريبات استشفائية استعدادا لمواجهة المقاولون العرب

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وشهدت الجلسة تواجد جميع اللاعبين و أعضاء الجهاز الفني للفريق، و تحدث أوسوريو في العديد من النقاط التي تخص الفريق استعدادا للفترة المقبلة.

وقدم المدير الفني التحية للاعبين على المجهود المبذول  في مباراة الأمس أمام بيراميدز، مؤكدا أنه كان يتمني أن يخرج الفريق فائزا ويحصد أول ثلاث نقاط في الدوري.

وشدد اوسوريو على أن الفترة المقبلة تتطلب المزيد من العمل والتركيز بكل قوة بجانب مواصلة التكاتف لتحقيق الأهداف المطلوبة والمنافسة على كافة البطولات.

وفي نهاية الجلسة تحدث المدير الفني عن بعض الأمور الفنية، و بعض المتطلبات الخاصة من اللاعبين استعدادا للفترة المقبلة.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز .

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