الكاراتيه يكرم أبطال الرعيل الأول في حفله السنوى

أقام الاتحاد المصري للكاراتية برئاسة محمد الدهراوي حفلا لتكريم أبطال العالم وإفريقيا الذين حققوا ميداليات متنوعة مع المنتخب في مختلف البطولات التي شاركوا فيها و كذلك نجوم الرعيل الأول من رموز اللعبة.

وأقيمت الاحتفالية السنوية للاتحاد المصري للكاراتيه بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية والمهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأوليمبية واللواء دكتور محمد صادق نائب رئيس جهاز الرياضة العسكري.

وقد قام السيد الوزير بتكريم مجموعة من الرعيل الأول من المدربين الذين نشروا الكارتيه في أرجاء مصر وكان لهم الفضل الأول في تأسيس جيل من اللاعبين رفعوا اسم مصر في البطولات العالمية والأفريقية والعربية ومنحهم الحزام الأسود من الدرجة العاشرة وهم اللواء رضا الجندي ، الكابتن حسن جاد، الكابتن يوسف إبراهيم، الكابتن عاطف أباظة .

و يعد اللواء رضا الجندي هو أول ضابط في القوات المسلحة المصرية يحصل على الحزام الأسود الأول بالإضافة إلى أنه أول من ادخل الكاراتية القوات المسلحة المصرية والمناطق والهيئات والإدارات والكليات العسكرية، حيث تتلمذ على يديه أبطال العالم وأفريقيا وهم : (هشام شعيب_خالد جاد المولى شوقي جاد المولى _خالد سمير _ رشا مصطفى) والكثير من أبطال الجمهورية من نادي الجلاء و نادي القوات المسلحة بمصر الجديدة.

فيما يعد الكابتن حسن جاد من الرعيل الأول مدربين والرعيل الأول لاعبين من أبطال العالم وأفريقيا وكذلك الكابتن يوسف إبراهيم من الرعيل الأول مدربين ومؤسس الكاراتية بمنطقة الدقهلية وكذلك الكابتن عاطف أباظة من الرعيل الأول للاعبين والرعيل الثاني مدربين من أبطال العالم وأفريقيا في الكات الجماعي.

وخلال الحفل حصل على الحزام الأسود التاسع كلا من : مسعود عبد العزيز من الرعيل الأول (مدربين)، خالد جاد المولي (لاعبين)،محمد البساوي ، أحمد يوسف.