غدا.. نظر دعوى إلزام الرياضة بفتح باب الترشح لانتخابات نادى الشيخ زايد

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدٱ السبت الدعوى المقامة من فكري إبراهيم سليمان، والتى طالب فيها بوقف تنفيذ قرار الامتناع عن إعلان بطلان قرار الدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية فيما تضمنه من إدراج بند انتخاب رئيس مجلس إدارة لنادي الشيخ زايد.

اختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة، والقائم بأعمال رئيس مجلس إدارة نادي الشيخ زايد، حملت رقم٧٧/١٣٨٩٣



يذكر أن لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي الزمالك، أعلنت غلق باب تلقي الطلبات لليوم الرابع بتقدم 5 مرشحين جدد لخوض سباق الانتخابات.

وتقدم كل من مروة البروجى ونجلاء ناجى وأحمد عبادة وسيف الإسلام محمد يوسف، على منصب العضوية فوق السن، وجاء آخر المتقدمين وهو محمد خالد الصادق،الذي ترشح على منصب العضوية تحت السن.

ووصل عدد المرشحين لتلقى طلبات الترشح في انتخابات الزمالك إلى 13 مرشحا وهم:

ماجد فاروق الحنبلي على منصب رئيس النادي.

وكريم عادل على منصب أمين الصندوق.

10 مرشحين على منصب العضوية فوق السن وهم:

1- أحمد عفيفي.

2- رجب رواش.

3 - أحمد فودة نصير.

4 - حمدية كمال.

5 - مروة أمير الرفاعي.

6 - أشرف إمام عبد السلام.

7 - مروة البروجى.

8 - نجلاء ناجى.

9 - أحمد عبادة.

10- سيف الإسلام محمد يوسف.

ومحمد خالد الصادق تحت السن.

وفتح نادى الزمالك، فى العاشرة صباح الاثنين الماضى، باب الترشح لتلقى الطلبات لانتخابات الزمالك المقبلة، ويستمر لمدة سبعة أيام متتالية ولمدة ثماني ساعات يوميًا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءً.

وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسًا للجنة، وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة، وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة، ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات، ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات، وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات، ومصطفى سعيد مدير الخزينة، وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أعلنت عن انعقاد المعية العمومية العادية للنادي يوم 20 أكتوبر المقبل بمقر النادي، من خلال إعلان رسمي تم نشره في الصحف القومية.