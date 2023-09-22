روسيا تُعلن إسقاط مُسيّرتين أوكرانيتين في سماء بيلجورود وكورسك

أعلنت "وزارة الدفاع الروسية"، إحباط محاولتين لنظام كييف مهاجمة أهداف على الأراضي الروسية باستخدام طائرتين مسيرتين، ودمرتهما منظومات الدفاع الجوي الروسية في مقاطعتي بيلغورود وكورسك، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الجمعة.

وقالت الوزارة: "حوالي الساعة 15:30 بتوقيت موسكو في 22 سبتمبر، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة. حيث رصدتها منظومات الدفاع الجوي ودمرتها فوق أراضي مقاطعة كورسك".

وذكرت الوزارة في بيان منفصل أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية أخرى اليوم حوالي الساعة 17:00 فوق مقاطعة بيلغورود.

وشنت القوات الأوكرانية، بعد ظهر اليوم الجمعة، هجوما صاروخيا على مقر أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول بجمهورية القرم.

روسيا تُعلن استهداف تجمع للقوات الأوكرانية على محور زابوروجيه

أعلنت "وزارة الدفاع الروسية"، أن وحداتها استهدفت بقذائف الهاون تجمعًا لقوات كييف في مقاطعة زابوروجيه مما تسبب بإلحاق خسائر في صفوف القوات الأوكرانية ودفعها إلى الانسحاب، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء الخميس.

وقالت الوزارة إن القوات الروسية اكتشفت باستخدام الطائرات المسيّرة تجمعا لمشاة القوات الأوكرانية، وبعد ذلك تم نقل إحداثيات تواجدهم إلى أحد أطقم مدفعية الهاون الروسية.

وقال أحد أفراد الطاقم الذي يحمل لقب "إيليس": "المسافة سمحت لنا بإحداث أضرار كبيرة"، وخلال دقائق تم قتل وجرح عدد من مقاتلي قوات كييف بنيران قذائف الهاون من عيار 120 ملم.