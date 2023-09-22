تشريج جثمان شاب دهسته عربة فى التجمع الخامس

أمرت النيابة العامة بالتجمع الخامس، بـ تشريح جثة شاب يبلغ من العمر 35عامًا، أثر تعرضه لحادث دهس أسفل عجلات سيارة ملاكى اثناء عبوره الطريق بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

وصرحت النيابة بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلّفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وقررت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة الواقعة وتفريغها، وإعداد تقرير لبيان ما إذا كانت الواقعة قتلا خطأ أم لا.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت مديرية أمن القاهرة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ بفيد بوقوع حادث دهس شاب أثناء عبوره الطريق العام بمنطقة التجمع الخامس، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين العثور على جثة شاب يدعي «أحمد إسماعيل» يبلغ من العمر 35عامًا، متوفي أثر تعرضه لدهس أثناء عبوره الطريق، مما أدى إلى وفاته في الحال.

وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

تلقت مديرية أمن القاهرة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ بفيد بوقوع حادث دهس شاب أثناء عبوره الطريق العام بمنطقة التجمع الخامس، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث

وتبين بالعثور على جثة شاب يدعي «أحمد إسماعيل» يبلغ من العمر 35عاماً، متوفي أثر تعرضه لدهس أثناء عبوره الطريق، مما أدى إلى وفاته في الحال.