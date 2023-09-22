المغص الكلوي مرض خطير يؤثر على المسالك البولية.. أشهر علاماته

المغص الكلوي هو الألم الذي قد يحدث عندما يعلق الحجر في جزء من المسالك البولية، وقد تسبب اضطرابات المسالك البولية الأخرى، مثل العدوى أو التشنج أو التضيق الألم أيضا.

وتتشكل الحجارة عندما تتراكم المعادن أو المواد الأخرى، وتلتصق ببعضها البعض وتخلق بلورات، ويمكن وضع هذه الحجارة في أي جزء من جهازك البولي - الكلى (حصى الكلى) أو المثانة (حصى المثانة) أو الحالب (حصى الحالب).

واعتمادا على حجم الحجر وموقعه، يمكن أن يتراوح المغص الكلوي من خفيف إلى شديد.

يمكن أن يكون الحجر في المسالك البولية صغيرا مثل حبة الرمل أو كبيرا مثل كرة الغولف، وكلما زادت الأحجار، كلما أصبحت أكثر إيلاما.

ما هي أعراض المغص الكلوي؟

علامة التحذير الأكثر شيوعا للمخصاب الكلوي هي ألم الجناح الشديد على الجانب المصاب من جسمك، بين الأضلاع السفلية والورك ويمكن أن يشع هذا الألم إلى ظهرك أو الفخذ أو أسفل البطن، ويمكن أن يأتي المغص الكلوي في موجات، وغالبا ما يكون مصحوبا بالغثيان والقيء.

تشمل الأعراض الأخرى التي قد تظهر بالاشتراك مع المغص الكلوي ما يلي:

التبول المؤلم (تألم عند التبول).

دم في بولك.

بول غائم.

تغيرات البول، مثل البول ذو الرائحة الكريهة، والتبول أكثر أو أقل من المعتاد أو الحاجة الملحة للتبول.

بلورات في بولك.

حمى.

قشعريرة.