ندوة طبيه للمصريين بالنمسا للتوعية بمتحور كورونا الجديد

أقيمت بالنادي المصري بفيينا بالتعاون مع الجمعية الطبية المصرية بالنمسا ندوة طبية تثقيفية للجالية المصرية بالنمسا بعنوان : "الموجه الحالية لفيروس كرونا وكيفية الوقاية منها ومرض السكري وأنواعه".

بدأت الندوة بالترحيب بالضيوف وتحدث حمدي حسان، وكيل النادي المصري، بالترحيب بالحضور وأعضاء الجمعية الطبية المصرية بالنمسا، والحاضرين بالندوة وهم: "الدكتور محمد سلامة، أستاذ جراحة الصدر جامعه فيينا استشاري جراحة الصدر مستشفى فلوريدزدورف والدكتور جلال غيط استشاري التخدير والعناية المركزة مستشفي لورنس بولر والدكتور أحمد الجندي طبيب أسرة بفيينا، ونائب رئيس مكتب الاجانب بنقابة اطباء فيينا".

وتحدث الدكتور احمد الجندي، عن الموجة الحالية بالنمسا لفيروس كورونا واضح ان النمسا الان لا تتعامل مع المرض علي انه جائحة ويعتبر الان مرض مستوطن الي ان هذا لا ينفي خطورة المرض في بعض الحلات التي تؤدي للوفاة أو أضرار أخرى بالصحة واعضاء اخري بجسم المريض مثل القلب والرئتين.

واضاف محمود حميدة سكرتير النادي المصري، ان دكتور الجندي إضافة ان هناك فئة عمرية عليها الحظر دائما من فيروس كورونا وهي تلك الفئة التي تخطي عمرها 30 عامًا يضاف اليها كل من قام بعملية زرع كلية او أي عضو بالجسم لان هذة الفئة لا تتمتع بجهاز مناعي قوي وأن عليهم أخذ التطعيمات اللازمة للفيروس.

واضاف دكتور محمد سلامة، استاذ جراحة الصدر جامعه فيينا ، انه لايمكن الاستغناء عن التطعيمات وبين للحضور فكرة عمل التطعيمات بطريقة مبسطة لاقت استحسان من الحضور.

استكمل دكتور الجندي الندوة متحدثا عن مرض السكري، انه يمكن التغلب علي المرض في كثير من الحالات ان اكتشف مبكرا

وان بعض العادات في مواعيد و نوعية الوجبات تساعد كثيرًا مرضى السكر في السيطرة علي المرض، مضيفًا انه يوجد الان ادوية جديدة شرح طريقة عملها وسبل الحصول عليها للحضور.

وافاد محمود حميدة سكرتير النادي المصري ان دكتور الجندي ، تلقي كل الاسئلة و الاستفسارات من الحضور بصدر رحب واجاب عليها جميعًا.

وتعد الجمعية الطبية المصرية بالنمسا، جمعية اهلية خدمية مشهرة بالنمسا ويبلغ اعضائها حتي الان ٩٩ طبيب مصري في جميع التخصصات و اطباء صيادلة، جميعهم مقيمين بالنمسا في ولايات متعددة.

واضاف محمود حميدة سكرتير النادي المصري ، انه تلقي اتصال من رئيس النادي المصري الاستاذ خالد حسين

يفيد بأنه يقوم حاليا بالتعاون مع باقي لجان مجلس الادارة ان تكون هناك ندوات مختلفة ومتعددة مشتركة مع الجمعية الطبية.

هذا ويعتبر النادي المصري اقدم كيان علي مستوي العالم تقريبا خارج مصر حيث تم انشاؤه عام ١٩٧٢

وانه بيت كل المصريين دون تميز وسيظل هكذا دوما.

وتم الإشراف على تلك الندوة عليها من قبل امين اللجنة الثقافية بالنادي الاستاذ/ مجدي حنا بالتعاون مع امين اللجنة الاجتماعية بالنادي الاستاذ خالد قنديل.

71d59bc4-50e8-4920-9b88-c3b91fd1c0fb

d0b975d5-038a-41de-aea3-a554c285df5d

2ea0856b-af51-43e4-8a95-5a4e50d4b2f0

0a790770-b044-48d4-96c9-dcbf99b21344