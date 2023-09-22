"الجائز والمحال في الفرق بين الأهل والآل".. كتاب جديد للدكتور فراج خليل الصعيدي

صدر مؤخرا كتاب "الجائز والمحال في الفرق بين الأهل والآل " عن دار "كتبنا" للطباعة والنشر، للدكتور فراج خليل الصعيدي، أستاذ الجيولوجيا بهيئة المواد النووية ورئيس قسم الصخور الجرانيتية المشعة بهيئة المواد النووية.

ويعد هذا الكتاب الثالث للمؤلف، حيث صدر له "الاختصار في سير أهل البيت الاطهار"، وكتاب "الاختصار في عجائب مملكة الأحجار".

ويوضح الدكتور فراج خليل أنه عبر تاريخ الأمة غالبا ما كان يتم التعامل مع مصطلح "أهل البيت" و مصطلح " آل البيت" بمعنى واحد، مشيرًا إلى أن هذا الكتاب يوضح الفرق بين "أهل البيت و "آل البيت" بطريقة جديدة ومختصرة، وفق قاعدة وهي أشبه بقواعد الرياضيات.

وأضاف أنه بالبحث المتعمق والتتبع الدقيق بتطبيق هذه القاعدة في القرآن الكريم، والسنة المطهرة أمكن التمييز بين أربعة مصطلحات ولكل مصطلح مدلوله الخاص به؛ وهي: "أهل محمد ﷺ" ، "أهل بيت محمد ﷺ" ، "آل محمد ﷺ" ، "آل بيت محمد ﷺ"، ليتم بذلك الإجابة على كثير من التساؤلات الشائكة عبر تاريخ الأمة .. ومنها: هل أبو لهب (عم النبي ﷺ ) من أهل البيت؟ هل أزواج النبي ﷺ من أهل البيت؟، ومن هم أهل البيت تحديدا ؟ وهل هناك فرق بين أهل البيت وآل البيت؟، فضلًا عن أسئلة عدة يتناول الكتاب الرد عليها.

والأستاذ الدكتور فراج خليل الصعيدي، من أبناء محافظة الأقصر، خبير الأحجار الكريمة، وهو عضو الجمعية الجيولوجية المصرية، عضو الجمعية الجيولوجية الكندية، وعضو الجمعية العلمية لهيئة المواد النووية، وخبير واستشاري التعدين والخامات، وعضو مجموعة خبراء ادارة الموارد UNECE بالأمم المتحدة، وله أكثر من 30 بحث منشور محليًا ودوليًا.