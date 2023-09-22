هندسة أسيوط تطرح برنامج "الهندسة الطبية والحيوية" بنظام الساعات المعتمدة

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ إن كلية الهندسة؛ تطرح هذا العام برنامج " الهندسة الطبية والحيوية (BME ) "، بنظام الساعات المعتمدة، والذي يقدم مقررات دراسية تستهدف تقديم تعليم ومعرفة هندسية عميقة ومتطورة.

واستعرض الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة اسيوط؛ تقريرًا مقدمًا من الدكتور نوبي محمد حسن عميد كلية الهندسة، والمتضمن: أن برنامج الهندسة الطبية والحيوية يتعاون علمياً وأكاديميا مع قسم الهندسة الحيوية بجامعة لوفيل بالولايات المتحدة الامريكية؛ من خلال اتفاق شراكة يستطيع الطالب من خلاله تكملة الدراسة في لوفيل، والحصول على بكالوريوس الهندسة الحيوية من جامعة لوفيل، وكذلك من جامعة أسيوط بعد معادلة المقررات بين جامعتي أسيوط ولوفيل، كما يستطيع الطلاب الأوائل السفر للتدريب الصيفى في لوفيل .



وأضاف رئيس جامعة أسيوط، أن برنامج الهندسة الطبية والحيوية (BME )، يدمج بين الهندسة؛ الكهربائية، والإلكترونية، والميكانيكية، والرياضيات الهندسية، مع العلوم الطبية الحيوية؛ للعمل بعد التخرج على تشغيل وصيانة وتطوير الأجهزة والتقنيات الطبية الحيوية، ومعالجة البيانات والمعلومات الطبية الحيوية، وتطوير البرمجيات في مجال الطب والبيولوجي، وكذلك في تقديم الخدمات الاستشارية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور نوبي محمد حسن؛ أنه بدأت الدراسة بالبرنامج خلال العام الدراسي 2022/2021م، ويتم الالتحاق بالبرنامج مباشرة بعد الالتحاق بكلية الهندسة عن طريق مكتب التنسيق أو من خلال التحويل من كليات الهندسة علي مستوي الجمهورية طبقاً للشروط التي يضعها المجلس الأعلي للجامعات، مضيفاً أن مدة الدراسة بالبرنامج 10 فصول دراسية رئيسية، ويتخرج الطالب بعد دراسة واجتياز عدد 160 ساعة معتمدة، ويحصل علي بكالوريوس الهندسة الطبية الحيوية؛ مما يؤهله لعضوية نقابة المهندسين المصرية، كما يجوز لخريج البرنامج، ممارسة المهنة كمهندس طبية حيوية في تشغيل وصيانة وتطوير الأجهزة والتقنيات الطبية الحيوية، ومعالجة البيانات والمعلومات الطبية الحيوية، وتطوير البرمجيات في مجال الطب والبيولوجي، وكذلك في تقديم الخدمات الاستشارية.