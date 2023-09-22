ضبط عصابة تخصصت فى سرقة السيارات النقل المحملة بالثمار

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من (12 شخص "لـ 6 منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقة الثمار المحملة على سيارات النقل وذلك بأسلوب "المغافلة" عن طريق إستقلالهم مركبات "تروسيكل" والسير خلف تلك السيارات مستغلين سير السيارات بسرعة منخفضة حال إقترابها من المنطقة الصناعية بدائرة قسم شرطة العبور وقطع الأجولة وسرقة بعض حمولتها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، واعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشادهم ضبط (مركبة "توك توك" – 5 مركبات "تروسيكل" - بدون لوحات معدنية) المستخدمين فـى الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتواصل الأجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

ومن جهة أخرى كشفت أجهزة الأمن وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة حوش عيسى بمديرية أمن البحيرة من (نقاش، مقيم بدائرة المركز) ضد (مجموعة من الأشخاص "محددين") لقيامهم بإستدراجه و(نجله) لمحافظة القاهرة وإحتجازهما بسبب وجود خلافات مالية بين المتهمين وشقيق الـمُبلغ (عاطل - مقيم بدائرة المركز) وعقب ذلك قاموا بإطلاق سراحه دون نجله لإحضار المبلغ المالى خاصتهم طرف شقيقه.

وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة (7 أشخاص – مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة تم ضبط (6 من المتهمين)، وأمكن تحرير المحتجز، واعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات السبب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.