ورش ديكوباج ودراما مسرحية وفنون شعبية بملتقى أهل مصر بالعريش

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات الملتقى الثقافي الثاني عشر "أهل مصر" والمقام بمحافظة شمال سيناء، لشباب المحافظات الحدودية" البحر الأحمر، حلايب، شلاتين، أبو رماد، شمال وجنوب سيناء، أسوان، الوادى الجديد، مطروح وشباب الأسمرات" القاهرة".

وشهد قصر ثقافة العريش مجموعة متنوعة من الورش الفنية، منها ورشة لتعليم فن الديكوباج، تحدثت خلالها الفنانة رانيا المهدي، عن بداية ظهور هذا الفن في الصين، واستخدامهم قصاصات الورق الملونة فى تزيين المنتجات الخشبية والصناديق، موضحة انتقاله بعد ذلك إلى فرنسا، وتحويله إلى لوحة فنية داخل إطار خشبى، واختتمت حديثها بطريقة تجهيزه بالخامات المتنوعة كالغراء والألوان لإعداد منتجات جاهزة للبيع أو الاستخدام.

وفي ورشة الرسوم المتحركة (الأنيمشين) استكمل دكتور محمد غالب الأستاذ بكلية الفنون الجميلة - جامعة حلوان، تصميم العرائس المصنوعة من الصلصال وتحريكها، لإخراج فيلم قصير يتم من خلاله تعليم أساسيات التحريك، التصوير والإضاءة، الديكور، المونتاج، الميكساج، والإخراج.

وأوضح "غالب" للمتدربين أن هذه الورشة تمكنهم من اكتساب مهارات جديدة أهمها إنتاج أفلام الرسوم المتحركة والإعلانات التي يمكن تقديمها فى القنوات التليفزيونية ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وقام المخرج شاذلي فرح خلال ورشة الدراما المسرحية

بتدريب الشباب على قراءة النص المسرحي، بجرأة وتركيز، بينما قامت المدربة سمر القصاص في ورشة الفنون الشعبية بعمل تدريبات متنوعة استعدادا للعرض المقدم في ختام الورشة.

وواصلت المدربة سماح فاروق تدريب المشاركين على الرسم على القماش وتطريزه بطريقة الغرزة السحرية، خلال ورشة الخيامية، موضحة أنه يمكن الاستفادة من تلك الورشة فيما بعد لعمل أشكال متنوعة من المشغولات، كبداية لمشروع صغير للشباب لزيادة الدخل.

كما واصل دكتور ماجد حماد ما سبق عمله خلال ورشة الجلود، بينما استكملت المدربة حورية عصمت ورشة المشغولات اليدوية بالخرز.

جاءت الفعاليات بحضور دكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، أمل عبد الله رئيس إقليم القناة وسيناء، المخرج أحمد السيد المشرف العام على المشروع،و أحمد يسرى مدير عام الشباب والعمال والمشرف التنفيذي للملتقى.

ملتقى شباب "أهل مصر" يستمر حتى 24 سبتمبر الجاري، ويضم في لجنته العليا المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، وتقام فعاليات الملتقى بالعريش بالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث وإقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحاني، ويستهدف المشروع فئات الطفل، والشباب، والمرأة، عبر برامج ثقافية وفنية تعمل على إلقاء الضوء على التنوع والثراء الثقافي بالمحافظات الحدودية.