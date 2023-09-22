غدا افتتاح بطولة فاروز بول الدولية الثانية لناشئى التنس بالجزيرة

تفتتح غدا فعاليات النسخة الثانية من بطولة فاروز بول (Pharaohs Powl) الدولية لناشئى وناشئات التنس احدى جولات بطولة تن برو العالمية للناشئين.

تقام بطولة فاروز بول للعام الثانى على التوالى ويستضيف النسخة الثانية نادى الجزيرة احد قلاع الرياضة المصرية عامة والتنس خاصة.

ويبدا حفل الافتتاح فى السادسة مساء والذى يقام بملعب السنتر كورت التاريخى بطابور عرض للمشاركين البالغ عددهم 120 لاعبا ولاعبة يمثلون 20 دولة من مختلف انحاء العالم وهى السويد والدنمارك وفرنسا وبلجيكا وهولندا وروسيا وصربيا وقبرص وجنوب أفريقيا والسعودية والاردن ولبنان واليمن والكويت وتونس ونيجيريا واستراليا بالاضافة الى مصر البلد المضيف.

ويسبق افتتاح البطولة عقد مؤتمر صحفى بحضور اعضاء اللجنة المنظمة للبطولة للاعلان عن كافة التفاصيل واهداف اقامتها.

ومن جانبها انهت اللجنة المنظمة كافة استعداداتها للبطولة حتى تخرج فى افضل صورة رياضيا وسياحيا حيث تستهدف بطولة فاروز بول الترويج للسياحة الرياضية والمساهمة فى تنميتها فى مصر.