مكالمة هاتفية تُنهي أزمة لوجين عبدالله مع نادي الصيد

خلال اتصــال تليفوني بين رئيــس مجلس ادارة الاتحاد المصــــري للسباحة المهندس ياسر ادريس ورئيــس مجلس ادارة نادي الصـــيد المصري المهندس عبد الله غراب ، اشـــار رئيــس النادي الي ترحيــب نادي الصــيد ببيان معالي وزير الشباب والرياضـة بخصوص لاعبة النادي لوجين عبدالله مؤكداً تعاون النادي الكامل مع اللجنة المشكلة من الاتحاد المصــري للسباحة.



وحرصــاً من إدارة نادي الصــيد علي مصلحة اللاعبة وتأكيدًا علي عدم تعنت النادي في شيء و حسن النية الكامل وبالرغم من عدم تلقي النادي حتي تاريخه اي خطاب رسمي يفيد طلبها بشأن المشاركة في بطولة خارجية علي نفقتها الخاصة، إلا ان النادي أكد موافقته علي طلب رئيس الاتحاد وانه لا مانع لدي إدارة النادي من سفر اللاعبة للمشاركة في البطولة الخارجية المؤهلة لبطوله العالم حتي يتسني لها اللحاق بموعد التسجيل دون الاخلال باستكمال واستمرار التحقيق والحفاظ الكامل علي حقوق النادي القانونيـة.

بيان الصيد للرد على لوجين عبدالله

أصدر نادي الصيد المصري بيانًا رسمياً بخصوص ما تم نشره من لاعبة السباحة لوجين عبد الله على صفحات التواصل الاجتماعي حول تعنت نادي الصيد المصري معها ومنعه سفرها الي بطولة خارجية على نفقتها الخاصة لعدم تجديد العقد.

وقال النادي أن هذا الكلام عار تماما من الصحة حيث أن إدارة النادي لم تتلقى أي طلب رسمي من اللاعبة أو ولي أمرها يفيد ذلك وعليه وجب توضيح الاتي :

اولاً: في حالة طلب أى لاعب الاشتراك علي نفقته الخاصة في أى بطولة سواء البطولات الداخلية أو البطولات الخارجية و ليست مدرجة علي أجندة بطولات النادي يتم التقدم بطلب رسمي إلى إدارة النادي لمخاطبة اتحاد اللعبة وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن سواء من اللاعبة أو ولي أمرها، ولا يوجد أى مانع من طرف النادي في إرسال أية مخاطبات إلى اتحاد اللعبة في حال استلامها رسمياً من اللاعبة وذلك تم توضيحه للاعبة وولي أمرها أكثر من مرة.

ثانياً: اللاعبة مقيدة في الاتحاد المصري للسباحة باسم النادي برقم قيد ٣٧٥٩٩ ينتهي في ٣٠/٦/٢٠٢٤ وقامت بالتدريب تحت إشراف الجهاز الفني للنادي لمده ثلاث سنوات متتالية حصلت فيها علي العديد من البطولات ولكن انقطعت عن التدريبات بصورة مفاجئة منذ شهر مايو ٢٠٢٣ وتقدمت بطلب استغناء من النادي بدون مقابل وهو ما تم رفضه من قبل إدارة النشاط الرياضي بالنادي حيث أنه طلب مخالف إلى لائحة النادي الخاصة بالاستغناءات و تفريط في حق أصيل من حقوق النادي ولم يصل إلي الآن أى عروض لها من أى نادي آخرر وبناء عليه فهي مقيدة باسم النادي حتي انتهاء مدة القيد وذلك بدون الحاجة إلي توقيع اي عقود جديده حسب لوائح الاتحاد المصري.

ثالثاً: جميع المستحقات المالية الخاصة باللاعبة من مكافآت تم صرفها في خزينة النادي منذ أكثر من شهر و لجميع اللاعبين في نفس ذات الوقت وتضمن اسمها في الكشوفات مع باقي زملائها أسوة بهم ولكنها امتنعت الي الان عن استلامها.

رابعاً: تقدمت اللاعبة بشكوي إلى البوابة الحكومية ومديريه الشباب والرياضه وتم انتداب لجنة من قبلهم للتحقيق في النادي وانتهت الي حفظ الشكوي لعدم صحه ما جاء بها.

وأخيراً نود التوضيح أن إدارة نادي الصيد لم تقم الي الان باتخاذ اي إجراء ضد اللاعبة وتهيب من الجميع التأكد من المعلومات قبل نشرها او تداولها وتحتفظ بحق الرد وباتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمة لحماية سمعة النادي والحفاظ علي حقوقه القانونية.

تشكيل لجنة من وزارة الشباب والرياضة

قامت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للأداء الرياضي، بالتواصل والتنسيق مع الإتحاد المصري للسباحة؛ لتشكيل لجنة فنية من قبل الإتحاد للتحقيق في شكوي اللاعبة لوجين عبدالله، في ضوء المعطيات التي وردت بالشكوى، وأفادت الوزارة بتقرير حول تلك الواقعة حتي يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق الأبطال الرياضيين.



جاء ذلك بالإشارة إلي شكوى السباحة لوجين عبد الله لاعبة نادي الصيد الرياضي الواردة للوزارة عبر منظومة الشكاوي الحكومية بشأن تعنت النادي ضدها ومنعها من السفر لتمثيل مصر في المحافل الدولية على نفقتها الخاصة من أجل التأهل لبطولة العالم للسباحة بقطر المزمع اقامتها خلال عام 2024.



كذلك بخلاف ذكرها بشكواها انها لم تحصل على مستحقاتها المالية منذ ثلاثة أعوام، وأن النادي يطالب بإيقافها ومنعها من المشاركة في البطولات نتيجة طلبها الاستغناء وعدم تجديد عقدها مع النادي، وما تم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بذات الشأن.

أشرف صبحي: نتابع بشكل مستمر الأبطال الرياضيين والعمل على تقديم كافة الخدمات والدعم اللازم لاستمرار نجاحهم

وفي سياق ذلك، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، متابعته المستمرة للأبطال الرياضيين المصريين والعمل على تقديم كافة الخدمات والدعم اللازم لاستمرار نجاحهم وتقدمهم في تحقيق العديد من الإنجازات على الصعيدين المحلي والدولي.