اختيار د. حنان يوسف سفيرة للمرأة والسلام العالمي للمرة الثالثة

اختارت منظمة السلام العالمي التابعة للأمم المتحدة الدكتورة حنان يوسف أستاذ الاعلام ورئيسة المنظمة العربية للحوار سفيرة لها للمرة الثالثة لشئون المرأة والسلام العالمي عن مصر والمنطقة العربية والشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال فعاليات قمة السلام العالمي في دورتها التاسعة والتي عقدت في الفترة من ١٨-٢٠ سبتمبر الجاري في مدينة سيول بكوريا الجنوبية برعاية الأمم المتحدة وسط حضور كبير من كبار الرؤساء السابقين والوزراء والشخصيات العامة وكبار القيادات في مجال دعم السلام والحوار من جميع انحاء العالم .

وقد أشادت السيدة سي يون لي المدير الإقليمي للمنظمة خلال مراسم الاحتفال بتجديد التنصيب لسفيرة المراة والسلام بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدكتورة حنان يوسف في مجال دعم السلام والحوار واصفة اياها بانها تقوم بدور تاريخي في ذلك الاطار .

ومن جانبها أعربت الدكتورة حنان يوسف عن تقديرها للمنظمة بتجديد الثقة بها سفيرة المراة والسلام في ضوء الانشطة المتعددة التي تقوم بها لدعم ثقافة الحوار والسلام والتسامح مؤكدة ان فلسفتها في صون السلام ينبع من إيمانها بحق الانسان في جودة الحياة التي ان تتحقق الا من خلال مناخ ألأمن والسلام .

وعرضت التجربة المصرية الرائدة في دعم المراة في مصر في الفترة الحالية وأبرزت إهتمام فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي باعطاء كل المساندة للمراة المصرية لتحتل المكانة المناسبة تقديرا لعطائها وكفاحها موضحة ان المراة المصرية تمر الآن بعصرها الذهبي في الدعم والتمكين .

وكذلك استعرضت الدكتورة حنان يوسف رؤية منظمة الحوار التي تترأسها في تحفيز ادوات التمكين المختلفة لدعم المراة في مجال السلام العالمي ومنها الاعلام والثقافة والتعليم والتدريب و المجتمع المدني وقدمت عرضًا لبرامج المنظمة المتعددة في ذلك .

ووجهت الشكر الي منظمة السلام العالمي من خلال السيد كيم يان رئيس المنظمة والسيدة كيم يون رئيسة منظمة المراة والسلام علي عقد هذه القمة الناجحة مشيدة بالجهود الكبيرة التي تبذلها المنظمة لدعم دور النساء في السلام وكذلك تنشيط مجالات دعم السلام بصفة عامة .

وعلي هامش فعاليات القمة عقدت الدكتورة حنان بوسف عدد من الاجتماعات مع القيادات النسائية وقيادات السلام في افريقيا والدول العربية والهند بالاضافة الي جهات اخري لبحث سبل التعاون في مجال دعم السلام العالمي وقدمت مقترحا لعقد قمة نسائية قريبة في مصر للقيادات النسائية الافريقية لبحث دور المراة في تحقيق السلام . .

وقد تناول المجتمع الذي استمر لمدة ٣ ايام العديد من الموضوعات التي تبحث في سبل دعم السلام العالمي من خلال كافة المجالات قانونيا وسياسيا وتعليميا وثقافيا في ضوء اسس ومبادئ الاتفاقية الدولية للسلام ومنع العنف .

وبلغ عدد المشاركين في المؤتمر، نحو ١٥٠٠ شخصية؛ تمثل مختلف بلدان العالم من رؤساء جمهورية سابقين في آسيا وإفريقيا ومجتمع مدني وشخصيات عامة،

وثمنت د حنان يوسف دعوةًالقمةً للسلام في ظل عالم يموج بالحروب والنزاعات المسلحة كل مكان، ولذلك كانت هذه الدعوة للسلام من المؤتمر هي الأولى بالإنصات، فالحرب ليست الحل وإنما السلام هو الأمل والحل من اجل صالح الإنسانية .