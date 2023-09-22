حارس أرسنال الإنجليزي يبعث برسالة لـ رامسديل"

طالب ديفيد رايا حارس مرمى فريق أرسنال زميله في نفس المركز" آرون رامسديل "بالقتال من أجل الفريق إذا أراد العودة للعب بعد غيابه عن مباراتين متتاليتين.

وجلس رامسديل حارس منتخب إنجلترا (25 عاما) بديلا خلال فوز أرسنال على إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز وأمام أيندهوفن بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وقرر المدرب ميكل أرتيتا الاعتماد على "اثنين في كل مركز.

وسحق أرسنال ضيفه أيندهوفن 4-صفر في عودته لدوري الأبطال بعد غياب ست سنوات.

وقلل أرتيتا في وقت سابق من تأثير قراره بإخراج رامسديل من التشكيلة الأساسية للدفع بالحارس الإسباني (28 عاما) المعار من برنتفورد.

وقال رايا عن قرار مواطنه أرتيتا "إنه خياره وليس خياري. إن عاد آرون سيحتاج للقتال من أجل الفريق والفوز بمباريات.

وقال: هي المرة الأولى التي يعتمد فيها نفس الفريق على حارسين، هذا جزء من كرة القدم الآن".

ويستضيف أرسنال غريمه توتنهام هوتسبير في الدوري بعد غد الأحد ثم يزور برنتفورد في كأس الرابطة يوم الأربعاء، ولا يعرف رايا إن كان سيبدأ أساسيا في الأسبوع المقبل.

ويحتل أرسنال المركز الرابع في الدوري برصيد 13 نقطة من خمس مباريات وهو نفس رصيد ليفربول الثالث وتوتنهام الثاني في الترتيب.