ورشة عمل فى صحة الفيوم حول الأمراض المعدية

نظمت وزارة الصحة والسكان ورشة عمل لتنشيط ترصد برنامج امراض الاسهال (ADI) المقام بمستشفي الفيوم العام وذلك برعاية الدكتورحاتم جمال الدين -وكيل وزارة الصحة بالفيوم و الدكتورة هانم عبد الرؤوف -مدير عام الادارة العامة لمكافحة الامراض المعدية بوزارة الصحة والسكان وباشراف الدكتورمحمد عبد التواب -مدير الشئون الوقائية والدكتورة مروة احمد فؤاد -مدير الامراض المعدية .

قام بالتدريب الفريق المركزي للتسممات الغذائية بقيادة الدكتورة انجي نشأت ومحمد ضيف وحضر الورشة 20 متدرب من فريق اشراف المديرية للأمراض المعدية والترصد و فريق الترصد باداره بندر الفيوم و فريق ترصد مستشفي الفيوم العام و مدير اداره المعامل بالمديرية ومدير معمل المستشفي الفيوم العام وفريق العمل بالمستشفي بقسم الاطفال وعنايه الاطفال

تم التدريب بقاعة التعليم الطبى المستمر بمستشفى الفيوم العام لمدة يوم واحد.

تدريب مسئولى مكاتب الصحة…

ومن جهه اخرى قام فريق من ادارة مكاتب الصحة بالوزارة الدكتورة رحاب سعد وخالد العقده بتدريب فريق عمل مكاتب الصحة بالفيوم علي اعمال الميكنه واعمال مكاتب الصحة الخاصه بالمواليد والوفيات.برعاية الدكتورحاتم جمال الدين -وكيل وزارة الصحة بالفيوم و الدكتورة هانم عبد الرؤوف -مدير عام الادارة العامة للامراض المعدية بوزارة الصحة والسكان وتحت اشراف الدكتورمحمد عبد التواب -مدير الشئون الوقائية والدكتورة نجلاء فتحى -مدير مكاتب الصحة بالمديرية.

حضر التدريب 20 من مسؤولي مكاتب الصحة بالمديرية والادارات ومراقبي اوائل الاوبئة بالادارات وشمل اعمال مكاتب الصحة من حيث الاوراق الثبوتية المطلوبة في حالة تسجيل حالة ميلاد وكذلك الاوراق المطلوبة لتسجيل حالة الوفاة ومن يحق له التسجيل سواء مولود او حالة وفاة وكيفيه استخراج تصاريح الدفن فى حالة الوفاة الطبيعيه ومن يحق له استلام شهادة الوفاة وتم التدريب بقاعة الدكتورة داليا رشدى بمدرسة التمريض لمدة يوم واحد.

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