ضبط 178 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، جهود الوحدات المحلية في تكثيف الحملات الرقابية على، الأسواق ، والمحال التجارية والمخابز البلدية ، على مستوى كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة، بالتعاون مع مديرية التموين لضبط الأسواق .

والتأكد من المعروضات ومدى الالتزام بالأسعار المقررة والمعلنة، ففي مركز ومدينة مطاي شمال المنيا ، قال هشام فايز رئيس المركز، إنه تم ضبط 60 مخالفة على المخابز البلدية والأسواق، والمحال التجارية بقطاع حلوة ومدينة مطاى ، حيث تنوعت المخالفات بين، 57 للمخابز البلدية المخالفة تضمنت ، (عدم نظافة – عدم صرف بون - نقص وزن – غير مطابق للمواصفات – عدم وجود شهادة صحية – غلق – عدم الإعلان عن الأسعار) ، و3 مخالفات ذبح خارج السلخانة ، وبيع أزيد من السعر المقرر.

كما قاد تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا ، حملة تموينية على الأسواق والمخابز البلدية ، بالإشتراك مع الجهات المعنية ، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 35 مخالفة متنوعة منها، مخالفات للمخابز بدائرة المركز، وتم تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مركز ومدينة العدوة شمال المنيا ، قال أحمد خلف رئيس المركز، إن الوحدة المحلية تمكنت من ضبط 20 مخالفة تموينية منها، 17 مخالفة للمخابز البلدية ، تضنت ، (نقص وزن – غير مطابق للمواصفات – تصرف وتجميع) ، و3 مخالفات ذبح خارج السلخانة وبيع أزيد من السعر المقرر، وذلك خلال حملة تموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية ، نفذتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية داخل دائرة المركز.

كما أشار الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط ، إلى ضبط 5 مخالفات تموينية على الأسواق ، بقرية منقطين منها، 4 مخالفات ذبح خارج السلخانة ، و ضبط محطة وقود مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وفى مركز ومدينة ملوىجنوب المنيا ، أكد اللواء أحمد السايس رئيس المركز استمرار الحملات التفتيشية على الأسواق والمخابز البلدية ، حيث أسفرت حملة تموينية على مخابز المركز ، عن ضبط 21 مخالفة تنوعت بين ، إنتاج خبز ناقص وزن، وغير مطابق للمواصفات ، وتم تحرير المحاضر اللازمة ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا ، أن الوحدة المحلية نفذت حملة رقابية على الأسواق ، بالتعاون مع مديريات الصحة ، والتموين ، والطب البيطرى ، ومباحث التموين ، حيث أسفرت الحملة عن 20 مخالفة متنوعة منها، ذبح خارج السلخانة ، و عدم وجود شهادة صحية ، مع التحفظ على كميات من اللحوم الفاسدة.

وقال عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا ، إن الوحدة المحلية تمكنت من ضبط 17 مخالفة للمخابز البلدية ، تنوعت بين ، إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات ، وذلك خلال حملة تفتيشية على المنشآت التموينية بدائرة المركز ، بالتعاون مع الجهات المعنية ، وتم تحرير المحاضر اللازمة ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.