الجمعة 22 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ضبط 178 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية بالمنيا

الحملات التموينية
الحملات التموينية

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، جهود الوحدات المحلية في تكثيف الحملات الرقابية على،  الأسواق ، والمحال التجارية والمخابز البلدية ، على مستوى كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة، بالتعاون مع مديرية التموين لضبط الأسواق .

والتأكد من المعروضات ومدى الالتزام بالأسعار المقررة والمعلنة، ففي مركز ومدينة مطاي شمال المنيا ، قال هشام فايز رئيس المركز، إنه تم ضبط 60 مخالفة على المخابز البلدية والأسواق،  والمحال التجارية بقطاع حلوة ومدينة مطاى ، حيث تنوعت المخالفات بين،  57 للمخابز البلدية المخالفة تضمنت ، (عدم نظافة – عدم صرف بون - نقص وزن – غير مطابق للمواصفات – عدم وجود شهادة صحية – غلق – عدم الإعلان عن الأسعار) ، و3 مخالفات ذبح خارج السلخانة ، وبيع أزيد من السعر المقرر.

كما قاد تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا ، حملة تموينية على الأسواق والمخابز البلدية ، بالإشتراك مع الجهات المعنية ، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 35 مخالفة متنوعة منها،  مخالفات للمخابز بدائرة المركز، وتم تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وفي مركز ومدينة العدوة شمال المنيا ، قال أحمد خلف رئيس المركز، إن الوحدة المحلية تمكنت من ضبط 20 مخالفة تموينية منها،  17 مخالفة للمخابز البلدية ، تضنت ، (نقص وزن – غير مطابق للمواصفات – تصرف وتجميع) ، و3 مخالفات ذبح خارج السلخانة وبيع أزيد من السعر المقرر، وذلك خلال حملة تموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية ، نفذتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية داخل دائرة المركز.

كما أشار الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط  ، إلى ضبط 5 مخالفات تموينية على الأسواق ، بقرية منقطين منها،  4 مخالفات ذبح خارج السلخانة ، و ضبط محطة وقود مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

 

وفى مركز ومدينة ملوىجنوب المنيا ، أكد اللواء أحمد السايس رئيس المركز استمرار الحملات التفتيشية على الأسواق والمخابز البلدية ، حيث أسفرت حملة تموينية على مخابز المركز ، عن ضبط 21 مخالفة تنوعت بين ، إنتاج خبز ناقص وزن، وغير مطابق للمواصفات ، وتم تحرير المحاضر اللازمة ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا ، أن الوحدة المحلية نفذت حملة رقابية على الأسواق ، بالتعاون مع مديريات الصحة ، والتموين ، والطب البيطرى ، ومباحث التموين ، حيث أسفرت الحملة عن 20 مخالفة متنوعة منها،  ذبح خارج السلخانة ، و عدم وجود شهادة صحية ، مع التحفظ على كميات من اللحوم الفاسدة.

 

وقال عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا ، إن الوحدة المحلية تمكنت من ضبط 17 مخالفة للمخابز البلدية ، تنوعت بين ، إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات ، وذلك خلال حملة تفتيشية على المنشآت التموينية بدائرة المركز ، بالتعاون مع الجهات المعنية ، وتم تحرير المحاضر اللازمة ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

الجريدة الورقية