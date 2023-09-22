"حياة كريمة" توزع 1000 وجبة غذائية على المرضى وذويهم في الإسماعيلية

وزعت مؤسسة حياة كريمة ضمن مبادرة سبيل عدد 1000 وجبة غذائية ساخنة متكاملة علي المرضي وذويهم بمحافظة الإسماعيلية لإدخال الفرحة والبهجة على قلوب المرضي وأسرهم الذين أشادوا بتلك المبادرة.



وتستهدف مؤسسة حياة كريمة مساعدة الأسر الأكثر احتياجا ودعمهم من خلال الأعمال الخيرية المختلفة في كل المجالات، ومن بين تلك الأعمال إطلاق مبادرة سبيل ، التي تستهدف المرضى من الأسر الأكثر احتياجًا، إذ تم زيارة المرضى وتقديم وجبات غذائية للمرضى وذويهم بمستشفيات "الإسماعيلية.

وكانت الفرحة والدعم والاهتمام عنوان اليوم منذ بدايته وهذا ما كان واضحًا في عيون المرضى وأهاليهم بعد مقابلتهم لفريق مبادرة "سبيل لمؤسسة حياة كريمة وكانوا سعداء جدًا لكل ما تفعله مبادرة "حياة كريمة" من أجل المواطنين.