الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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طوارئ على حدود أمريكا والمكسيك بسبب تدفق المهاجرين (فيديو)

طوارئ على حدود أمريكا
طوارئ على حدود أمريكا والمكسيك

كثفت وزارة الدفاع الأمريكية، تواجدها على الحدود مع المكسيك، إذ شهدت زيادة في عبور المهاجرين خلال الأيام الماضية، وأعلن عمدة المدينة حالة الطوارئ.

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أعلنت وزارة الأمن الداخلي، إرسال نحو 800 فرد جديد في الخدمة الفعلية إلى الحدود، حيث يخدم بالفعل 2500 فرد من الحرس الوطني.

وتأتي الخطوة مع ارتفاع عمليات عبور المهاجرين على طول تلك الحدود، إذ تجاوزت 8600 خلال 24 ساعة، وفقًا لمسؤول بوزارة الأمن الداخلي. وهذا أعلى من نحو 3500 عملية اعتقال يومية على الحدود بعد انتهاء صلاحية المادة 42 في مايو، مما أدى إلى عواقب جديدة على أولئك الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني. وكان هناك أكثر من 8000 حالة اعتقال يوم الإثنين.

انتشال جثة مهاجر

القطاعات الأكثر ازدحامًا هي ديل ريو، وإل باسو، ولوار ريو غراندي فالي، وتوكسون - حيث يواجه كل منها أكثر من 1000 مواجهة خلال 24 ساعة.

انتشلت السلطات جثة مغمورة لرجل يعتقد أنه مهاجر بالقرب من إيجل باس صباح الخميس، وفقًا لإدارة السلامة العامة في تكساس ومكتب عمدة مقاطعة مافريك.

وقال توم شميربر، عمدة مقاطعة مافريك، إن المهاجر، الذي عُثر عليه تحت الماء على بعد بضع مئات من الأمتار شمال حاجز إيجل باس البحري، كان في الأربعينيات أو الخمسينيات من عمره ومن المحتمل أن يكون غرق شمالًا خلال اليوم الماضي.

وقال شميربر إن الرجل لم يكن لديه بطاقة هوية، وتشعر السلطات بالثقة في أنه مهاجر.

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