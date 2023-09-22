الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الساعات المقبلة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، تحذيرات من تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة، بسبب بداية فصل الخريف فلكيا، غدا السبت، في مصر.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تزداد معدلات سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية، بسبب التغيرات المناخية، كما حذرت من سقوط أمطار غزيرة على جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء، بسبب امتداد منخفض السودان الموسمي.

وأضافت الأرصاد الجوية أن فصل الخريف يتسم بالاعتدال في درجات الحرارة، ولكن قد يتخلله بعض الارتفاعات المؤقتة، كما حذرت من تكون الشبورة المائية على الطرق القريبة من مسطحات مائية أو مناطق زراعية.

ودعت الأرصاد المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية بشكل دوري، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب مخاطر الطقس.

تحذيرات الأرصاد الجوية:

زيادة في معدلات سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية بسبب التغيرات المناخية.

سقوط أمطار غزيرة على جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء بسبب امتداد منخفض السودان الموسمي.

زيادة فرص تشكل السيول على المناطق الجبلية في سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

احتمالية ارتفاع درجات الحرارة على بعض المناطق خاصة في النصف الأول من فصل الخريف.

تكون الشبورة المائية على الطرق القريبة من مسطحات مائية أو مناطق زراعية.

نصائح الأرصاد الجوية:

متابعة النشرات الجوية بشكل دوري.

اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب مخاطر الطقس.