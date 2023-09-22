تنفيذ مشروع تدريب مراكز اللياقة البدنية "النسور" بسوهاج

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج برئاسة الدكتور محمد فريد شوقي وكيل الوزارة تدريبات مشروع مراكز اللياقة البدنية بحضور الدكتور أحمد سعيد مندوب وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للتنمية الرياضية" لمتابعة المشروع ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة الذي أكد ان هذه البرامج من ضمن أهم البرامج التي تقدمها الوزارة لتنمية وتحسين المستوى البدني والصحي للمشاركين.

وتواصل مديرية الشباب تنفيذ مشروع تدريب مراكز اللياقة البدنية النسور ويتم التدريب بصالة مركز شباب توشكي على مدار ثلاثة أيام أسبوعيا الأحد والثلاثاء والخميس في تمام الساعة الخامسة مساء.

ويأتي ذلك ضمن البرامج والمشروعات التى تقدمها وزارة الشباب والرياضة للناشئين لرفع مستوى قدراتهم البدنية وإعداد عروض رياضية.

ووجه الدكتور أحمد سعيد مندوب الوزارة المشاركين للاستعداد للقاء الختامي بالإسكندرية خلال شهر أكتوبر القادم تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد فريد شوقي والدكتورة سونيا عبدالوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية.