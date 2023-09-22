ضبط 270 منشأة مخالفة خلال حملات تفتيشية بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مديرية الصحة فى تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية، ومنافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية واللحوم المصنعة والمجمدة، للتأكد من إتباع كل الاشتراطات الصحية.

ومدى صلاحية المعروض من المنتجات الغذائية، لإحكام الرقابة وضمان وصول غذاء آمن، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود الإدارة العامة للطب الوقائي خلال النصف الأول من سبتمبر الجارى، إذ تم تنفيذ حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية، والمرور على 1139 منشأة غذائية.

وذلك للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط 270 مخالفة، تنوعت بين عدم الالتزام باشتراطات وزارة الصحة، وعدم وجود شهادات صحية، حيث تم ضبط 70 منشأة تعمل بدون ترخيص، مع عدم مراعاة الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت.

كما أوضح الدكتور على قاسم مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائي، أنه تم سحب 120 عينة مواد غذائية، وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى إعدام 801 كيلو جرام أغذية مختلفة، و 1000 لتر مواد سائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية، وضبط 160 كجم بدائل ومواد منتهية الصلاحية، كما تم استخراج 825 شهادة صحية.