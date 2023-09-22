غدًا.. انقطاع المياه بالمنشاه سوهاج لأعمال الإحلال والتجديد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن انقطاع المياه بالأدوار العليا بمركز المنشاه وقراه يوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2023 فى تمام الساعة الواحدة وحتى الثالثة صباحا من نفس اليوم ولمدة ساعتين صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أنه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه المنشاه السطحية.

وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشــركة الإلكترونى www.scww.com.eg وأنه سيتم تشغيل كل المحطات الارتوازية بكامل طاقتها كما تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.