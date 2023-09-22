شيحة: "أبوظبي الرياضية هتتشاف تاني بسبب عبدالحفيظ والأهلي"

قال نائب رئيس الإسماعيلي السابق محمد شيحة، على قرار أبو ظبي الرياضية، بإذاعة بطولة دوري السوبر الإفريقي مجانًا على شاشتها، وأيضًا انضمام سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالأهلي محللًّا رياضيًّا خلال البطولة.

أضاف شيحة خلال تصريحاته ببرنامج «ملعب الشمس»، والمذاع عبر «قناة الشمس»: “إن إعلان قناة أبو ظبي الرياضية، بإذاعة دوري السوبر الإفريقي قرار صائب للغاية”.

تابع، أن القناة الإماراتية تريد عودة المشاهد مرة أخرى لمتابعة القناة، وبالطبع ستكسب الكثير من الأمور من إذاعة مباريات البطولة الإفريقية الجديدة، بتواجد الأهلي وسيد عبدالحفيظ.

واصل، سيد عبدالحفيظ سيجعل القناة تستقبل الجماهير بسبب رحيله المفاجئ وتاريخه مع الأهلي.