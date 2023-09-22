دفن جثة سائق ملاكي صدمته سيارة من الخلف في أكتوبر

صرحت النيابة العامة بأكتوبر بدفن جثة سائق لقي مصرعه في حادث تصادم بطريق الواحات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من اللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغًا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق الواحات ومتوفٍ، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث.

وبالانتقال تبين أثناء سير سيارة ملاكي يقودها سائق 40 سنة «متوفى» اصطدمت به سيارة ملاكي من الخلف مما أدى إلى مصرعه في الحال، تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتم التحفظ على السيارة وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل مصرع طالب غرقًا في أطفيح:

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة تفاصيل مصرع طالب غرقًا في نهر النيل بإحدى قرى أطفيح، وتبين عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وأنه تعرض لإسفكسيا الغرق.

استمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرته، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيًّا.

كشف التقرير الطبي أن سبب وفاة الطالب، هو إسفكسيا الغرق، دون وجود شبهة جنائية، وتحرر محضرٌ بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

كانت تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد غرق أحد الأشخاص في نهر النيل بإحدى قرى أطفيح، حيث انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبيَّن أن طالبًا تم تحديد هويته لقى مصرعه غرقًا لعدم إجادته السباحة.

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري، وعقب مرورأيام عدة، عثر على جثته، وتم نقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

حبس المتهم بسرقة محل مصوغات ذهبية في الجيزة:

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس المتهم بسرقة محل مصوغات ذهبية في أكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بقيام أحد الأشخاص بسرقة محل مصوغات بدائرة القسم.

بالانتقال وبسؤال مدير المحل قرر بأنه حال تواجده بالمحل شاهد (عامل بذات المحل) أثناء قيامه بسرقة خاتم ذهب من المحل واتهمه بسرقة مشغولات ذهبية أخرى، وبمواجهة الأخير اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بسرقة المشغولات الذهبية المشار إليها.

كما أرشد عن المسروقات داخل مسكنه وأقر بالتصرف فى خاتم ذهب بالبيع لعميله (مالك محل مصوغات ذهبية - مقيم دائرة مركز أبوالمطامير بالبحيرة "سيئ النية") "أمكن ضبطه".. وبحوزته الخاتم المستولى عليه وبمواجهته اعترف بشرائه الخاتم المضبوط من المتهم بالاشتراك مع (مالك محل موبيلات - مقيم بدائرة مركز أبو المطامير بالبحيرة "سيئ النية") "تم ضبطه".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تفاصيل إخماد حريق بمصنع أجهزة كهربائية في مدينة 6 أكتوبر:





نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق شب بمصنع أجهزة إلكترونية، بالمنطقة الصناعية الرابعة بمدينة أكتوبر، دون وجود أي إصابات أو خسائر بشرية.

كانت البداية، عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغًا؛ مفاده نشوب حريق بالمنطقة الصناعية الرابعة بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

تم فرض كردون أمني لمحاصرة الحريق، وتمت السيطرة على النيران قبل انتشارها، وتحرر محضربالواقعة.