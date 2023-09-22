المنيا تتابع المراكز التكنولوجية لتقديم أفضل خدمة فى أسرع وقت

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية المستمرة ، للمراكز التكنولوجية بالمحافظة ، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، ومواكبة التحول الرقمي .

وذلك بتقديم كافة التسهيلات ، لضمان إنهاء الخدمات المميكنة فى أسرع وقت وبأعلى معايير الجودة، مشيرا ، إلى أن الإجراءات التى كانت تستغرق شهورا ، أصبحت تنجز فى دقائق مما يوفر على المواطن الجهد و الوقت.

من جانبه، تفقد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المنيا ، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على الإحتياجات الفعلية والخدمات المقدمة للمواطنين ، ومنظومة الإشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص ، كما تابع رئيس المركز ما تم إنجازه ، بالنسبة للطلبات المقدمة من المواطنين بالمركز التكنولوجي بملوي، واستمع لشكاوى المواطنين، موجهاً ، بتسهيل كافة الإجراءات للمواطنين المتقدمين ، للحصول على التراخيص اللازمة.

وفى مركز ومدينة مطاى شمال المنيا ، تفقد هشام فايز رئيس المركز، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالوحدة المحلية ، للإطمئنان على مدى انتظام سير العمل ، ومتابعة كافة الخدمات التي يقدمها نظام الشباك الواحد ، لتيسير إجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين ، وحسن التعامل معهم ، و التعرف على مشاكلهم ، حول جودة تلك الخدمات ، من خلال الإستماع إلى مطالبهم لتحسين الخدمة ، والتأكيد على سرعة فحص إجراءات التصالح ، واستخراج رخص المباني والهدم وغيرها من الخدمات الحكومية والطلبات ، لإنهاء المعاملات الخاصة بالمواطنين في سهولة ويسر.