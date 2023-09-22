الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

المنيا تتابع المراكز التكنولوجية لتقديم أفضل خدمة فى أسرع وقت

جولة المتابعة
جولة المتابعة

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية المستمرة ، للمراكز التكنولوجية بالمحافظة ، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، ومواكبة التحول الرقمي .

وذلك بتقديم كافة التسهيلات ، لضمان إنهاء الخدمات المميكنة فى أسرع وقت وبأعلى معايير الجودة، مشيرا ، إلى أن الإجراءات التى كانت تستغرق شهورا ، أصبحت تنجز فى دقائق مما يوفر على المواطن الجهد و الوقت.

 

من جانبه، تفقد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المنيا ، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على الإحتياجات الفعلية والخدمات المقدمة للمواطنين ، ومنظومة الإشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص ، كما تابع رئيس المركز ما تم إنجازه ، بالنسبة للطلبات المقدمة من المواطنين بالمركز التكنولوجي بملوي، واستمع لشكاوى المواطنين، موجهاً ، بتسهيل كافة الإجراءات للمواطنين المتقدمين ، للحصول على التراخيص اللازمة.

وفى مركز ومدينة مطاى شمال المنيا ، تفقد هشام فايز رئيس المركز، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالوحدة المحلية ، للإطمئنان على مدى انتظام سير العمل ، ومتابعة كافة الخدمات التي يقدمها نظام الشباك الواحد ، لتيسير إجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين ، وحسن التعامل معهم ، و التعرف على مشاكلهم ، حول جودة تلك الخدمات ، من خلال الإستماع إلى مطالبهم لتحسين الخدمة ، والتأكيد على سرعة فحص إجراءات التصالح ، واستخراج رخص المباني والهدم وغيرها من الخدمات الحكومية والطلبات ، لإنهاء المعاملات الخاصة بالمواطنين في سهولة ويسر.

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