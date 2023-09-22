التشغيل التجريبى لمحطة معالجة صرف صحي طهطا

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج والعضو المنتدب أن الشركة بدأت أعمال التشغيل التجريبى لتوسعات محطة معالجة صرف صحي طهطا بمركز طهطا شمال محافظة سوھاج والتي تم تنفيذها تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة اجمالية تبلغ 500 مليون جنيه .

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة أن المحطة تم انشاؤها على مساحة ١٥ فدان وتبلغ طاقتها التصميمية ٤٠ ألف متر مكعب لكل يوم وذلك بهدف التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي وللحفاظ على البيئة وصحة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح المهندس محمد السيد رئيس قطاع الصرف الصحي أن توسعات محطة معالجة صرف صحي طهطا تخدم أكثر من ٣٠٠ ألف نسمة بمدينة طهطا وقرى نزلة القاضي والجبيرات والكوم الأصفر وكوم بدر والشيخ مسعود بالإضافة إلى استقبال التصرفات الزائدة من محطة المعالجة القائمة.



وفي سياق متصل شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بمؤتمر نتائج انشطة برنامج الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمنعقدة بالقاهرة بحضور الدكتور مهندس سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر ورؤساء مجالس إدارة شركات مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والمنيا والأقصر وأسيوط وبني سويف وقنا والفيوم ومياه الإسكندرية والمهندس عاطف عزت رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية .

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أنه تم خلال المؤتمر استعراض النتائج التى تحققت على مدار سنوات عمل المشروع والتى منها تحديث الخطة الاستراتيجية للشركة وميكنة منظومة القراءة والتحصيل وتطبيق منظومة خفض فاقد المياه وتطبيق نظام إدارة وصيانة الأصول “IBM Maximo” لتنفيذ أفضل الممارسات في مجال إدارة الأصول والصيانة وكذلك تطبيق البرنامج الالكترونى ساب "SAP" لميكنة العمليات المالية والفنية وذلك بهدف التحول الرقمى بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وقالت المهندسة شيماء محمد محمد نائب رئيس مجلس الادارة لشئون الحوكمة والترشيد والتخطيط انه فى مجال تطبيق البرنامج الالكترونى ساب تم تدريب المستخدمين بقطاعات الموارد البشرية والمالية والتجارية والمشروعات على كيفية استخدام البرنامج لربط البيانات بين القطاعات المعنية لتوحيد الاجراءات والدورات المستندية وانه تم البدء فى التشغيل الفعلى للبرنامج فى فبراير 2023 وان الشركة تسعى من خلال تطبيق هذا البرنامج التحول الرقمى ورفع كفاءة الاداء هذا بالاضافة الى تطبيق برنامج IBM Maximo الذى يساهم فى تمكين الشركة فى تحسين ممارسات إدارة الأصول والمخزون وتحقيق أهداف الاعمال وتقليل تكاليف التشغيل وتحسين خدمة العملاء من خلال توفير فهم أفضل لأداء الأصول وتقديم رؤى جيدة حول كيفية تحسين تقديم الخدمات.



ومن الجدير بالذكر انه اهدى رئيس مياه سوهاج درع تذكارى للمهندس عاطف عزت رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمجهوداته ودعمه لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج خلال 14 عاما من التعاون الذي أسهم فى تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى للمواطن السوهاجى.