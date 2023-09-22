ورش عمل وأنشطة متنوعة لنشر ثقافة المواطنة والدمج المجتمعي بالمنيا

أعلن فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، تنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات ضمن مبادرة " المواطنة المصرية " تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة.

وذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز دور المرأة وإدماجها في خطط التنمية، وقالت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، أنه في إطار مبادرة "المواطنة المصرية"، أقامت مدرسة شلقام الإبتدائية بمركز بنى مزار عرضاً مسرحياً عن المواطنة ، كما نفذت مدرسة العدوة الثانوية الصناعية ورشة عمل عن التصدى للشائعات ضمن الأنشطة الصيفية ، بالإضافة ،إلى عروض رياضية للطلاب المشاركين في المبادرة ، بالتعاون مع الإدارات التعليمية ومنسقي عام المبادرة.

وعلى صعيد متصل، نفذ فرع المجلس القومي بالمنيا ورشة عمل عن ، (اتيكيت التعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة) ، بالتعاون مع إدارة مكتبة مصر العامة وإدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم ، ووحدة ذوي الإعاقة بالديوان العام للمحافظة ، وذلك لنشر ثقافة الدمج والآداب العامة مع ذوي الإعاقة الذهنية ، وكيفية التعامل معهم ودمجهم في المجتمع ، حيث استهدفت الورشة الطلاب من الفئة العمرية إبتدائي وإعدادي وثانوي.