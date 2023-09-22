ضبط 57 مخالفة تموينية في حملات على المخابز بالمنيا

تمكنت مديرية التموين بالمنيا ، من ضبط 57 مخالفة تموينية خلال الحملات الرقابية ، لضبط الأسواق ، ومتابعة المخابز البلدية ، والإطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار ، والتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة .

وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، ويأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالتنسيق مع رؤساء المراكز وإدارات التموين، والصحة، والطب البيطري ، وجهاز حماية المستهلك ، ومباحث التموين ، في إطار توجيهات مجلس الوزراء بتوفير كافة السلع الغذائية بالأسواق ، ومكافحة الغش التجاري ، والتصدي لأي محاولات لإحتكار السلع والمضاربة في أسعارها بالأسواق ، والعمل على توفير مطالب واحتياجات المواطنين، وضبط المخالفين ، وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

ومن جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا ، في تقريره اليومي جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية ، حيث أسفرت الحملات ، عن ضبط 57 مخالفة منها، 41 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تنوعت بين ، (إنتاج خبز ناقص الوزن - غير مطابق للمواصفات)، وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط 16 مخالفة ، تضمنت ، (عدم الإعلان عن الأسعار – بيع أزيد من السعر المقرر- مجهولة المصدر – منتهية الصلاحية – بدون ترخيص – ذبح خارج السلخانة – غش تجاري)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.