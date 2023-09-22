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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تفاصيل خطف نقاش ونجلة على يد مجموعة أشخاص بسبب خلافات مالية بالبحيرة

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت أجهزة الأمن وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة حوش عيسى بمديرية أمن البحيرة من (نقاش، مقيم بدائرة المركز) ضد (مجموعة من الأشخاص "محددين") لقيامهم بإستدراجه و(نجله) لمحافظة القاهرة وإحتجازهما بسبب وجود خلافات مالية بين المتهمين وشقيق الـمُبلغ (عاطل - مقيم بدائرة المركز) وعقب ذلك قاموا بإطلاق سراحه دون نجله لإحضار المبلغ المالى خاصتهم طرف شقيقه.

 

 وبالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (7 أشخاص – مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة).

 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة تم ضبط (6 من المتهمين) ، وأمكن تحرير المحتجز ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لذات السبب.

 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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