بنى سويف تستضيف بطولة الصعيد الثانية للسباحة

تستضيف مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بنى سويف بطولة الصعيد الثانية للسباحة لمراكز الشباب والتى تنطلق الاثنين القادم داخل حمام سباحة بنى سويف الاولمبى.

وقالت رحاب صلاح مدير إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة بنى سويف أن المديرية تستضيف بطولة الصعيد الثانية للسباحة لمراكز الشباب والتى تنطلق الاثنين القادم داخل حمام سباحة بنى سويف الاولمبى والتى تستمر لمدة 3 ايام.

واضافت رحاب صلاح أن يشارك بها 210 سباح وسياحة فى مختلف المراحل العمرية من 13 وحتى 21 عاماً.

وأشارت رحاب صلاح أن البطولة يشارك فيها سباحين من محافظات بنى سويف والمنيا ،سوهاج ،اسيوط ،قنا ،الاقصر واسوان، وتقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والاداره المركزيه للهيئات ومراكز الشباب والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف وهشام الجبالى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة ، وقيادات الوزارة والمديرية.