اليوم آخر أيام الصيف فلكيًا

ينتهي فصل الصيف فلكيًا في الوطن العربي ونصف الكرة الشمالي اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023، بعد أن استمر 93 يومًا.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إن فصل الخريف فلكيًا يبدأ يوم السبت 23 سبتمبر 2023، وهو اليوم الذي يكون فيه محور دوران الأرض في وضعية متعامد على مستوى مدارها حول الشمس.

لا يعني دخول فصل الخريف انخفاض درجات الحرارة بشكل مباشر، ولكن سيحدث التغير في الطقس بشكل تدريجي خلال الأسابيع القادمة.

يتميز فصل الخريف بكثرة تقلباته الجوية، وذلك لأنه فترة انتقالية ما بين الصيف والشتاء.

يُعتبر فصل الخريف البداية الفعلية لموسم الأمطار في العديد من الدول العربية، حيث تكثُر حالات عدم الاستقرار الجوي، بما في ذلك في شبه الجزيرة العربية، وترتفع فيه فرص تساقط الأمطار الرعدية في منطقة الخليج العربي.

سيؤدي دخول فصل الخريف إلى وضع حد لأشعة الشمس الصيفية المتواصلة حول الدائرة القطبية الشمالية، وبداية جديدة لأضواء الشفق القطبي.