الاعتدال الخريفي 2023 يبدأ غدًا

يصادف يوم السبت 23 سبتمبر 2023 بداية فصل الخريف فلكيًا في الوطن العربي وجميع أنحاء النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، الاعتدال الخريفي يحدث عندما يكون محور دوران الأرض في وضعية متعامد على مستوى مدارها حول الشمس، وفي هذا الوقت تكون الشمس فوق خط الاستواء مباشرة.

في يوم الاعتدال الخريفي، يكون طول الليل والنهار متساويين تقريبًا في جميع أنحاء العالم، ولكن في خطوط العرض المتوسطة يكون النهار أطول بثماني دقائق من الليل.

هذا الفرق في الطول بين الليل والنهار ناتج عن عدة عوامل، منها أن الشمس قرص دائري وليس نقطة، وأن الانكسار الجوي يرفع الشمس بمقدار نصف درجة عن موقعها الحقيقي كلما اقتربت من الأفق.

بحلول شهر أكتوبر، ستشرق الشمس من الأفق الجنوبي الشرقي وتغرب في الأفق الجنوبي الغربي، ما يعني ساعات نهار أقصر وساعات ليل أطول في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

يستمر فصل الخريف لمدة 89 يومًا و20 ساعة و37 دقيقة حتى موعد الانقلاب الشتوي في 22 ديسمبر القادم.

التغييرات التي تحدث بعد الاعتدال الخريفي:

تستمر الشمس في الانتقال نحو الجنوب، والطيور المهاجرة في الانتقال نحو الجنوب أيضًا.

يبدأ البحر القطبي الشمالي في التجمد، بينما يبدأ الجليد في القطب الجنوبي في الذوبان.

تبدأ عجلة الفصول في التغير، حيث يصبح الطقس أكثر برودة والليل أطول.

سبب اختلاف موعد الاعتدال الخريفي:

السنة الشمسية ليست عددًا دقيقًا من الأيام، بل تبلغ 365.2421897 يومًا.

نظرًا لأننا لا نستطيع مواءمة السنة الشمسية مع عدد صحيح من الأيام، فسيكون هناك دائمًا بعض الانجراف بين أيام التقويم وأيام الاعتدالين والانقلابين، بالإضافة إلى ذلك، فإن محور دوران الأرض يترنح بسبب تفاعلات الجاذبية مع الشمس والقمر، مما يتسبب في تمايل كوكبنا قليلاً.