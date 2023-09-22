كشف ملابسات سرقة منزل ببولاق الدكرور

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة من (ممرضة) أنه حال عودتها لشقتها الكائنة بدائرة القسم إكتشفت سرقة (بعض المشغولات الذهبية).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بالعقار محل البلاغ).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقرر بمشاهدته للمبلغة حال توجهها لعملها فإختمر فـى ذهنه سرقتها فصعد لشقتها وقام بالدلوف لداخلها وإستولى على المسروقات.. وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.