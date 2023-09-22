محمد محمود باشا ابن أسيوط أحد أهم أعضاء ثورة 1919

شخصية لعبت دورا مهما في تاريخ السياسة المصرية، اليوم سنتكلم عنها، ولعبت دورا بارزا في ثورة 1919 ضد الإنجليز، حيث كان رفيق سعد باشا زغلول في السفينة إلى مالطا.

وبعد نجاح الثورة تولى أكثر من حقيبة وزارية وكان له دور رائد في إنشاء كليتي الآداب والحقوق لتكون نواة جامعة فاروق الأول، حيث قام د. محمد أبو رحاب رئيس قسم الآثار، أخبرتنا هذه الشخصية في السطور التالية:

اسمه ولقبه..

هو محمد محمود باشا ابن محمود باشا سليمان ابن الشيخ عبد العال بن عثمان بن أحمد بن حسب النبي بن طائي بن حسن بن محمد بن جامع. ولد في 4 إبريل سنة 1878م. بقرية ساحل سليم مركز أبو تيج بمحافظة أسيوط. كان اسمه محمد محمود. حصل باشا على الشهادة الابتدائية بمدرسة أسيوط الابتدائية، ثم انتقل إلى القاهرة حيث التحق بالمدرسة التوفيقية وأكمل تعليمه هناك عام 1897م. ثم سافر إلى إنجلترا والتحق بجامعة أكسفورد، وبعد حصوله على الشهادة العليا عاد إلى مصر.

شغل محمد محمود باشا بعض المناصب الإدارية. وفي يناير 1901، تم تعيينه في منصب مفتش فرعي تحت الاختبار في وزارة المالية. تمت ترقيته إلى نائب مفتش عام 1902 ثم نُقل إلى وزارة الداخلية، حيث تم تعيينه نائبًا للمفتش عام 1904. وفي عام 1905، تم تعيينه سكرتيرًا خاصًا لمستشار وزير الداخلية. حصل على درجة البكالوريوس عام 1906م. تم تعيين محمد بك محمود رئيساً للفيوم عام 1906م. وعُين فيما بعد مديراً عاماً للقناة. وحصل أثناء توليه هذا المنصب على الوسام العثماني الثاني عام 1911م، وفي عام 1914م. تم تعيينه مديرا للبحيرة.

وكان لمحمد محمود باشا دور بارز في الحياة السياسية، حيث كان ضمن التشكيل الأول للوفد المصري الذي يتكون من سعد زغلول، علي شعراوي، عبد العزيز فهمي، أحمد لطفي السيد، محمد محمود، عبد اللطيف الصادق. مكباتي ومحمد علي علوبة، وفي 8 مارس 1919م. واعتقل الإنجليز محمد محمود ومعه سعد زغلول وحمد الباسل وإسماعيل صدقي، ونقلتهم السفينة إلى مالطا. وهكذا كان من المقدر أن يكون محمد محمود أحد الأربعة الذين بدأوا ثورة 1919 في اليوم التالي لاعتقاله. وسافر محمد محمود برفقة أعضاء الوفد وعلى رأسهم سعد زغلول من مالطا مكان اعتقاله. وانضم إليهم في باريس أعضاء الوفد المصري الذي سافر من القاهرة في 11 إبريل 1919م. وتجلت أهمية محمد محمود باشا، خريج جامعة أكسفورد، عندما وافق اللورد ميلنر على فتح باب المفاوضات مع الوفد المصري، مما أدى إلى استدعاء محمد محمود من الولايات المتحدة للحضور إلى باريس والمشاركة في هذا الحدث. . وبعد المفاوضات أصبح رئيس الأربعة الذين أرسلهم الوفد المصري إلى مصر لمعرفة رأي المصريين في المقترحات البريطانية.

وفي عام 1922م، انتخب محمد محمود باشا نائباً لرئيس الحزب الليبرالي الدستوري، وفي عام 1926م. انتخب محمد محمود باشا وزيراً للنقل في وزارة عدلي باشا يكن الثانية، وفي عام 1927م. تم انتخاب محمد محمود باشا وزيراً للمالية بالوزارة الثانية لعبد الخالق ثروت، وشكل محمد محمود باشا الوزارة أربع مرات في عهد الملك أحمد فؤاد الأول. وعمل محمد محمود باشا على النهوض بالتعليم، حيث تولى وزارة التربية والتعليم في البلاد. الوزارة الثانية لمحمد محمود باشا. ركزت على تدريس اللغة العربية في المدارس الابتدائية. كما قرر إلغاء تدريس اللغة الإنجليزية في السنة الأولى ابتدائي، واعتمد قرار إنشاء مدرستين عليا للآداب بالإسكندرية. والحقوق هي جوهر جامعة فاروق الأول، كما اهتمت وزارة محمد محمود باشا بالقضايا الاجتماعية ووضعت تشريعات جديدة لقانون الأحوال الشخصية.

وكان لمحمد محمود باشا ثلاثة أبناء: محمود، وهمام، وآمنة. حصل همام محمد محمود على شهادة التوجيهي من مدرسة السعدية الثانوية. التحق بمدرسة المهندس خانة بجامعة فؤاد الأول وتخرج فيها عام 1933م في تخصص الهندسة الكهربائية. التحق بالكلية الإمبراطورية بجامعة لندن للحصول على درجة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية. انضم إلى هيئة التدريس بقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة جامعة فاروق الأول بالإسكندرية. وهو المؤسس والأب الروحي للمدرسة المصرية للهندسة الإلكترونية. وله العديد من المساهمات العلمية. تم إطلاق أول بث تلفزيوني من خلال معمله بكلية الهندسة. عندما